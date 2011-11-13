انتقاد مجدد عراق از اتحادیه عرب/ با دخالت خارجی در سوریه مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت،"علی الدباغ" گفت : برخورد اتحادیه عرب با سوریه درست نیست و سیاستی که این اتحادیه در پیش گرفته، دوگانه است.

وی افزود : عراق از همان ابتدای شکل گیری اتحادیه عرب خواستار این بوده است که این اتحادیه به محلی برای مشکلات کشورهای عربی تبدیل شود، نه اینکه نمادی برای ناتوانی اعراب باشد.

الدباغ تاکید کرد: موضوع سوریه نباید بین المللی شود، زیرا زمینه دخالت خارجی در آن فراهم می آورد و این برای امنیت سوریه، عراق و دیگر کشورهای عربی زیان آور است.

وی گفت : عراق با تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب مخالفت کرده است، زیرا زمینه گفتگو با حکومت سوریه را از بین می برد، تصمیم اتحادیه عرب بی ارزش است.

الدباغ با انتقاد از فرصت محدود داده شده به سوریه از سوی اتحادیه عرب تصریح کرد: عراق طرفدار گفتگوی حکومت سوریه با مخالفان است و سیاست دوگانه اتحادیه عرب را نمی پذیرد.