به گزارش خبرگزاری مهر، پرهام جانفشان افزود: در آزمون آذر ماه سالجاری دو هزار و 233 نفر در رشته های مختلف مهندسی شرکت خواهند داشت.
وی در ادامه افزود: همچنین این آزمون در تاریخ های 3 و 4 آذر ماه سالجاری برگزار و شرکت کنندگان به حرفه مهندسی هزار و 887 نفر هستند.
جانفشان بیان داشت: همچنین شرکت کنندگان در آزمون حرفه کاردانها 329 نفر و شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه معماران تجربی 17 نفر هستند.
وی در پایان گفت: متقاضیان شرکت در این دوره از آزمون می توانند برای دریافت کارت شناسایی http://www.ihbr.ir/ آزمون از تاریخ 28 آبانماه از طریق سامانه ثبت نام آزمونها با مراجعه به وب سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
نظر شما