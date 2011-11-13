به گزارش خبرگزاری مهر، پرهام جانفشان افزود: در آزمون آذر ماه سالجاری دو هزار و 233 نفر در رشته های مختلف مهندسی شرکت خواهند داشت.

وی در ادامه افزود: همچنین این آزمون در تاریخ های 3 و 4 آذر ماه سالجاری برگزار و شرکت کنندگان به حرفه مهندسی هزار و 887 نفر هستند.



جانفشان بیان داشت: همچنین شرکت کنندگان در آزمون حرفه کاردانها 329 نفر و شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه معماران تجربی 17 نفر هستند.

