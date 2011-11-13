احیای طب اسلامی باید مورد توجه دانشگاههای کشور قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور مهدی محقق عصر یکشنبه در همایش ملی قرآن پژوهی و طب با عنوان شفای پایدار در دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: نباید به علم از مقوله اقتصادی نگاه کرد و باید کتابهای نامداران حوزه طب اسلامی را چاپ و در اختیار علاقمندان قرار داد.

محقق، با اشاره به سابقه درخشان ایرانیان در نشر و گسترش علوم پزشکی، گفت: باید قدر گذشتگان را که میرات گرانبهای کشور هستند بدانیم و در معرفی آنها بکوشیم تا دانشجویان پزشکی فکر نکنند علوم این رشته را از غرب فراگرفته اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به فرهنگ غنی مازندران بیان داشت: مازندران از ظرفیت و تواتمندی های علمی نظیر محمد طبری برخوردار بوده و دانشگاه های مازندران باید طبری شناشی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به تدو ین فرهنگ اسلامی توسط محققان ایرانی، تصریح کرد: دانشجویان و طلاب باید از این فضا و بستر مناسب بهره ببرند و خود را برای ترویج و گسترش آموزه های قرآنی مهیا کنند.

محقق بیان داشت: ایران اسلامی نام آوران و مشاهیری در عرصه های مختلف همچون پزشکی دارد که باید به نحو مطلوب به جامعه دانشگاهی معرفی شوند.

وی افزود: برخی از کتابهای این بزرگان که در زمینه هایی همچون طب اسلامی بوده باید به زبان فارسی ترجمه شود و در اختیار استادان و دانشجویان قرار گیرد که می تواند منشاء اثراث خوبی باشد.