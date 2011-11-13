1000 فرهنگی لرستانی متقاضی مسکن مهر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ماکنعلی در جلسه مسکن فرهنگیان استان لرستان اظهار داشت: خانه دار کردن فرهنگیان فاقد مسکن از اولویت های مهم آموزش و پرورش استان است.

وی تصریح کرد: یک هزار و 120 فرهنگی لرستانی متقاضی مسکن مهر هستند که با توجه به تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت مسکن و شهرسازی کشور برای حل مشکل مسکن فرهنگیان فاقد مسکن انتظار می رود مسکن و شهرسازی بیش از پیش تلاش کند.

مدیر پروژه های مسکن مهر استان لرستان نیز در این جلسه با اشاره به شتاب گرفتن روند اجرای پروژه های مسکن مهر استان، از رشد جایگاه کشوری لرستان به لحاظ پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر خبر داد.

علی گودرزی ادامه داد: مطابق آمارهای رسمی هم اکنون لرستان در جایگاه 12 کشوری در زمینه پروژه های مسکن مهر قرار دارد.

وی همچنین نسبت به رفع موانع پیش روی مسکن فرهنگیان استان قول مساعد داد.