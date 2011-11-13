توزیع گوشت مرغ منجمد در لرستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دالوند در این رابطه اظهار داشت: همزمان با ورود حجاج به لرستان افزایش تقاضای گوشت مرغ را شاهد هستیم به همین منظور این سازمان اقدام به توزیع گوشت مرغ منجمد در استان کرده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد درب سردخانه 20 هزار ریال است، بیان داشت: فروشندگان نیز می توانند با افزایش هزینه های جانبی میزان آن را تا حدودی افزایش دهند.

وی با بیان اینکه ادارات، نهادها، دستگاههای اجرایی و مردم می توانند با قیمت 20 هزار ریال گوشت مرغ مورد نیاز خود درب سردخانه تامین کنند، تصریح کرد: به اندازه نیاز مردم این ماده غذایی در استان خریداری شده تا هر آنچه که مردم نیاز داشته باشند بتوانند به راحتی با قیمتی پایین تر تامین کنند.

دالوند افزود: اکنون میانگین فروش قیمت گوشت مرغ گرم در استان 35 هزار ریال است به همین منظور برای تامین این ماده غذایی به ویژه برای مراسم حجاج گوشت مرغ منجمد در استان توزیع می شود.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای تامین گوشت مرغ منجمد در استان وجود ندارد، افزود: اکنون نیاز استان به طور کامل تامین شده است.