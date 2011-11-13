2 واحد تولیدی متخلف به تعزیرات حکومتی لرستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مرادی در این رابطه اظهار داشت: در راستای انجام بازرسی ها از واحدهای عمده فروشی، یک واحد به دلیل عدم اعلام موجودی کالاهای خود در خصوص چهار هزار و 300 کیلوگرم گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد به عنوان واحد متخلف شناخته شده است.

وی بیان داشت: به همین منظور این واحد به دلیل تخلف 369 میلیون و 800 هزار ریال متخلف شناخته شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اضافه کرد: همچنین یک واحد دیگر نیز به علت عدم اعلام موجودی خود به عنوان متخلف شناسایی و 82 میلیون و 291 هزار ریال جریمه شده است.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان در میان گذارند.