جشن عید غدیر خم توسط اصناف و بازاریان لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا دالوند در جلسه هماهنگی جشن عید سعید غدیر خم ویژه اصناف و بازاریان در استان اظهار داشت: به مناسبت عید سعید غدیر خم و با هماهنگی مجامع امور صنفی و انجمن اسلامی اصناف و بازار، این جشن روز سه شنبه ساعت 9 تا 11 در مسجد آراسته خرم آباد برگزار خواهد شد.

وی از تمامی مردم، اتحادیه ها و سازمان های صنفی استان خواست در این جشن بزرگ شرکت کنند تا مراسمی باشکوه در دهه ولایت در استان برگزار شود.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان داشت: همچنین اصناف و بازاریان برای تزئین کوچه و بازار به مناسبت دهه ولایت و عید سعید غدیر خم اعلام آمادگی کردند تا اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

دالوند افزود: همچنین اصناف و بازاریان استان در جشن عید سعید غدیر خم در مصلای الغدیر خرم آباد شرکت خواهند کرد.