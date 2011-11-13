به گزارش خبرنگار مهردر بابل، ابراهیم میکانیکی عصر یکشنبه در همایش سراسری قرآنی شفای پایدار در دانشگاه پزشکی بابل افزود: این همایش بر آن است تا شفای پایدار جان و روان بشر و جامعه را در پرتو آموزه های ماندگار و حیاتی قران کسب کند که بی تردید نشان از نگاهی دقیق، عمیق و شفابخش دارد.

وی با تاکید بر لزوم ارتقای فعالیت های قرآنی و ترویج آموزه های آن بیان داشت: اقدامات لازم برای بهره مندی از آموزه های قرآنی در عرصه های سلامت چندان صورت نگرفته و این موضوع موجب شده تا تعالیم این کتاب آسمانی در این حوزه ها بر دیدگان بشر مهجور بماند.

مکانیکی افزود: تاثیر این کتاب مبارک و آسمانی در سلامت جامعه بشری از بیماری های روحی، روانی، اخلاقی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: اندیشه بشر در پرتو فروزان قرآن کریم تعالی یافته و اطلاعات محدود دانش تجربی انسان در مقیاس آگاهی بیکران از آن راه دستیابی به سلامت را هموارتر کرده است.

وی قرآن را یادگاری ماندگار و حیاتی پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) دانست و بیان داشت: این کتاب آسمانی، چراغ هدایت و راهنمای جاودانه بشر به سوی تعالی و سلامت است.