بسیج احزاب تونس علیه امیر قطر/با حضور مزدور آمریکا در کشورمان مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، احزاب سیاسی تونسی با حضور شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در مراسم افتتاح مجلس موسسان این کشور مخالفت ورزیدند.

"المولدی الفاهم" عضو هیئت اجرایی حزب دموکراتیک پیش روی تونس گفت : حزب دموکراتیک مخالف حضور امیر قطر در اولین جلسه مجلس موسسان در روز 22 نوامبر جاری است و اگر وی به جلسه بیاید، ما این جلسه را تحریم می کنیم.

وی افزود: دلیلی برای حضور امیر قطر در مجلس موسسان تونس وجود ندارد و این نوعی دخالت در امور داخلی ما محسوب می شود و استقلال ما را مخدوش می کند.

از سوی دیگر "حمه الهمامی" دبیر کل حزب کمونیست تونس هم گفت : حزب کارگران کمونیست از حمد بن خلیفه استقبال نمی کند زیرا مجری طرحهای آمریکا و اسرائیل در کشورهای عربی محبوب نیست، ملت آزاده تونس به مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی نیاز ندارد.

"عبید البریکی" سخنگوی اتحادیه مشاغل تونس نیز بیان کرد: کسی حق ندارد در اولین جلسه مجلس موسسان به غیر از مردم تونس حضور داشته باشد.

"خالد الکریشی" سخنگوی جنبش مردمی الناصریه گفت : دعوت از امیر قطر شگفت آور است و نوعی دخالت در امور داخلی تونس محسوب می شود.