شکستگی خط اصلی آبرسانی به شهر کوهدشت تعمیر شد

مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شکستگی خط اصلی آبرسانی شهر کوهدشت پس از تلاش سنگین پرسنل امور آبفای این شهر تعمیر و امروز یکشنبه وارد مدار شد.

وی تصریح کرد: خط 700 میلی متری آبرسانی به شهر کوهدشت به دلیل فرسودگی دچار شکستگی شده و منجر به قطع آب بیش از 30 درصد ساکنین شهر شده بود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: تعمیر این شکستگی که بعد از خروجی مخزن آب شهر قرار گرفته بود هزینه ای بالغ بر 40 میلیون ریال دربرداشت.

اکبریان عنوان کرد: در طول مدت تعمیر مناطقی که با قطع آب مواجه شده بودند توسط تانکرهای آبکش امورآبفا کوهدشت آبرسانی شد.