دختران سیگاری تصویری وارونه از زن مدرن/ تلاش برای تقلید نقش مردانه!

می گوید دود را بده ته حلقت و آرام بیرون بده. ناشیانه پکی به سیگار می‌زند و سرفه ای می کند. دو سه نفری نشسته اند گوشه کافه دارند از دختری که انگار مهارت بیشتری در کشیدن سیگار دارد درس می گیرند. شاگردان بدی نسیتند. اندکی بعد کنارمان دختر تنهایی می نشیند که آمده این جا فقط سیگار بکشد. سمیه 20 سال دارد و در تهران تنها زندگی می کند. دانشجوی سال اول حسابداری است. در خوابگاهشان بیشتر دخترها سیگاری هستند و او نیز از هم اتاقی هایش یادگرفته است درست سیگار را دود کند.

او می گوید: آقایان هر جایی می توانند سیگاربکشند. داخل ماشین خودشان، گوشه خیابان و یا پارک. اما با وجود این که آمار خانم های سیگاری زیاد شده است هنوز هم نمی توان خانمی را پیدا کرد که در خیابان راه برود و سیگار بکشد.

زنان نقشی مردانه پیدا کرده اند

با وجود آن که هنوز نگاهها بر زنان سیگاری سنگین است چرا گرایش دختران به سیگار کشیدن بیشتر شده است؟

غلامحسین عباسی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش به مهرمی گوید: وقتی در عصر جدید زنان نیز نقش مردانه پیدا کردند تلاش می کنند رفتارهایشان نیز رنگ و بویی مردانه داشته باشد.

این استاد دانشگاه معتقد است: زنانی که نتوانند در جامعه به خواسته های خود برسند، به عنوان نمادی از رسیدن به استقلال و هویت، سیگار کشیدن را انتخاب می کنند.

افزایش 3 برابری جمعیت سیگاری در زنان

اما سیگار کشیدن برای قشری که همیشه از سیگار کشیدن پرهیزمی کردند و مردان را نیز ازاستفاده از آن منع می کردند چیست؟

سعید غلامی، روانشناس با اشاره به اینکه آمار سیگاری های زن 2 تا 3 برابر افزایش یافته است به مهر می گوید: زن رکن اصلی کانون خانواده است و تمام اعضای خانواده از سیگار کشیدن زن متاثر می شوند. زن برخلاف مرد که بیرون از منزل است، در خانه با بچه ها سرو کار دارد و دود سیگارش سلامت آنها را به خطر می اندازد.

او ادامه می دهد: چرخه معیوب سیگار در زنان سریع تر از مردان است. به این معنا که وقتی مردی سیگار می کشد، مردم آن را به نادرست هنجار تلقی می کنند در حالی که یک زن سیگاری کار ناهنجاری انجام می دهد و تصور می شود او با شکستن تابوی زن ایرانی قدم در مسیر دیگری گذاشته است.

نقش کافی شاپ ها در سیگاری شدن دختران

به گفته غلامی در این میان نمی توان به ظهور کافی شاپ ها، افزایش تبلیغات به نفع سیگار، تمایل برای نشان دادن نمایی از زن مدرن امروز و الگوبرداری از آنچه در غرب مشاهده می شود، اشاره نکرد زیرا تمامی این عوامل در گرایش زنان به سیگار نقش اساسی داشته است.

سیگاری ها زودتر معتاد می شوند

سعید صفاتیان مدیر عامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرسا با بیان این که بسیاری از تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان نشان می دهد که سیگار در مرد و زن پیش زمینه گرایش به مواد مخدر سنگین تر است می گوید: نتایج تحقیقات نشان می دهد که سهم زنان سیگاری در مصرف مواد مخدر بیشتر است.

به گفته وی، مصرف مواد مخدر روانگردان در سالهای اخیر در میان زنان جوان افزایش یافته است وعامل اصلی اعتیاد زنان، فراوانی و در دسترس بودن مواد مخدر است.

او معتقد است: پیشگیری و درمان، زمانی امکانپذیر است که فرهنگ‌سازی شود، هر گاه افراد جامعه گرایشی به استفاده از مواد مخدر نداشته باشند با تحقق این امر یعنی کاهش تقاضا، قاچاق و تولید مواد مخدر نیز کاهش می‌یابد.

صفاتیان عقیده و مذهب را حربه‌ای قوی در مقابله با گرایش افراد به خصوص زنان و دختران جوان به مصرف مواد مخدر می داند.

سرطانهایی که سیگاری ها را تهدید می کند

اما سیگار خطرات جسمی فراوانی نیز برای زنان دارد. خدیجه محصلی مسئول دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در اظهارنظری خطر سرطان گردن رحم در زنان سیگاری دو برابر بیشتر از زنان غیر سیگاری می داند و می گوید: با مصرف سیگار،‌ خطر پیشرفت سرطانهای گردنه رحم در سیگاریهای تحمیلی نیز بالا می رود.

او ادامه می دهد: انواع فرآورده های دخانی شامل سیگار،‌ پیپ، قلیان، تنباکوی جویدنی و سیگار برگ سبب ایجاد سرطان می شوند.

سیگار باعث بروز 90 درصد سرطانهای ریه، 50 درصد بیماریهای قلبی عروقی، 75 درصد بیماریهای تنفسی، 12 درصد کل مرگها و 30 درصد مرگهای بین 30 تا 50 سالگی است. مردان سیگاری 70 درصد و زنان سیگاری 40 درصد احتمال بیشتری برای ابتلا به سرطان کلیه و مثانه دارند و همچنین خطر سرطان دهان و گلو با افزایش تعداد سیگار مصرفی افزایش می یابد.

دختران از آثار تخریبی سیگار خبری ندارند

مجید ابهری رفتار شناس نیز ریشه این گرایش ها را در تقلید، خود بزرگ بینی ، رقابت های غیراخلاقی بین دوستان، ساده نگری خانواده و ضعف کنترلهای تربیتی می داند و می گوید: بسیاری از دختران و زنان استفاده از سیگار را دلیل بزرگ شدن و نوعی فخر اجتماعی می دانند این درحالیست که 80 درصد از دختران و زنان از زیانهای سیگار و مواد دخانی بر سلامت خود بی اطلاع بوده و از آثار تخریبی آن بر پوست ، دستگاه گوارش، قلب ریه و دندان های خود بی اطلاع هستند.

به گفته این آسیب شناس اجتماعی، متاسفانه سیگار و قلیان به عنوان یکی از وسایل تفریحی دختران جوان معرفی شده و در بین آنان تقریبا جا افتاده است.

اطلاع رسانی به زنان در مورد آثار زیانبار سیگار بر روی جنین و توانایی های جنسی و همینطور اثار تخریبی مواد شیمیایی موجود در تنباکوهای معطر باعث عفونت هالی ریوی می شود.

وی معتقد است که اطلاع رسانی به دختران و زنان از طریق رسانه ها، ممنوعیت فروش سیگار به صورت باز و دانه ای و مقابله با مراکز عرضه قلیان به دختران جوان در کوتاه مدت و میان مدت می تواند از ابزار پیشگیری قلمداد شود.

آماری از زنان و دختران مصرف کننده سیگار وجود ندارد اما به گفته کارشناسان دخترها برای برابری با پسران به دنبال این دست کارها هستند و کارهایی انجام می دهند که قبل ترها مردانه تلقی می شد.

این گرایش را می توان خطری برای سلامتی خانواده ها تلقی کرد و باید با روشهای پیشگیرانه و اطلاع رسانی زیانهای آن از گسترش آن جلوگیری کرد.

................................

گزارش از نورا حسینی