مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاهش نزولات آسمانی و افزایش جمعیت شهری طی سالهای گذشته، منابع تامین آب شرب شهر کوهدشت را با مشکل جدی مواجه کرده بود به طوریکه افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و افزایش چاههای اطراف شهر کوهدشت توان پاسخگویی به نیاز آبی 20 هزار مشترک این شهر را نداشت.

وی ادامه داد: با این اوصاف شرکت آب و فاضلاب لرستان به فکر مطالعه و بررسی منابع جدید آب برای تامین نیاز مشترکان کوهدشتی افتاد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان عنوان کرد: در این رابطه با وجود سازندهای سخت کربناته در 9 کیلومتری جنوب غربی شهر کوهدشت در محلی به نام تنگ پریان با احداث 7 حلقه چاه آهکی، 315 لیتر در ثانیه منابع تامین آب شرب شهر کوهدشت افزایش داده شد.

اکبریان گفت: شرکت آب و فاضلاب لرستان با احداث 7 حلقه چاه و مخزن تعادلی 1500 متر مکعبی آب، عملیات استحصال را به صورت ثقلی انجام و آب را به مخازن ذخیره شهر کوهدشت با شبکه ای به طول 16 هزار و 450 متر با قطرهای 150 تا 500 میلیمتر از نوع فولادی، چدنی و فایبرگلاس انتقال می دهد.

وی با بیان اینکه با اجرای این شبکه روستاهای مسیر نیز از نعمتآب برخوردار خواهند شد، بیان داشت: هزینه تجمعی این پروژه 81.36 میلیارد ریال بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: با اجرای این پروژه به طور قطع مردم شهر کوهدشت دیگر مشکل کم آبی نخواهند داشت.