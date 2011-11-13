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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۳۲

تقدیر از 30 صادرکننده نمونه استان تهران/ صادرات تهران برابر صادرات تمام کشور است

تقدیر از 30 صادرکننده نمونه استان تهران/ صادرات تهران برابر صادرات تمام کشور است

تهران – خبرگزاری مهر: سومین مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران با تجلیل از 30 صادر کننده نمونه این استان همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان تهران عصر یکشنبه در سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده و از 30 صادرکننده نمونه استان تهران که در عرصه صادرات غیر نفتی فعالیت دارند، تجلیل شد.

در این مراسم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار تهران، معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و تشکلهای صنعتی و صنفی استان تهران حضور داشتند.

صادرات استان تهران برابر صادرات تمام استانهای کشور

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این مراسم اظهار داشت: استان تهران در سال گذشته معادل 2.3 میلیارد دلار صادرات داشته که این رقم معادل صادرات همه استانهای کشور بوده است.

هدایت الله حاتمی افزود: اثر صادرات در رشد اقتصادی غیرقابل انکار است و صادرات استان تهران در برنامه پنجم توسعه باید به رشد هشت درصدی برسد.

وی در سخنانش گفت: تقدیر از صادر کنندگان، فرصت مناسبی برای ورود صادرات به لایه های اجتماع است و می تواند گامی ارزنده در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور باشد.

صادر کنندگان نمونه استان تهران در زمینه های صنعت و معدن، کشاورزی، عمومی، فنی - مهندسی و تشکلهای صادراتی فعالیت داشته و خدمات ارائه کرده اند.

کد مطلب 1459552

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