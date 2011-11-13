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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۳۶

بزرگترین ایستگاه راه آهن کشور در شیراز افتتاح شد

بزرگترین ایستگاه راه آهن کشور در شیراز افتتاح شد

شیراز - خبرگزاری مهر: با تکمیل ایستگاه راه آهن شیراز، بزرگترین و مجهزترین ایستگاه خط ریلی کشور در این شهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی ایستگاه خط آهن شیراز در زمینی به مساحت 67 هکتار و زیر بنای 17 هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

خط آهن شیراز به اصفهان به طول 494 کیلومتر دارای 23 ایستگاه است که شش ایستگاه مسافری و 17 ایستگاه کنترلی دارد.

فعالیت در این خط از حدود سه سال پیش آغاز شد که این مسیر شامل دو هزار دستگاه پل بزرگ و کوچک، 21 دستگاه تونل به طول 15 کیلومتر با اعتباری بالغ بر هشت هزار و 800 ریال ساخته شد و با افتتاح ایستگاه شیراز این خط به صورت 100 درصد عملیاتی شد.

طی دو سال گذشته با استفاده از خط آهن شیراز به اصفهان هفته ای یک الی دو بار جابه جایی مسافر از ایستگاه موقت شهر صدرا انجام می شد.

کد مطلب 1459553

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