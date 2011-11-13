اولین جشنواره شهروند برگزیده در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره شهروند برگزیده از نگاه نیروی انتظامی و سازمانهای مختلف شهرداری از منظر شهری یکشنبه شب در محل فرهنگسرای بانو برگزار شد.

در این جشنواره که سردار مسعود جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی، مسعود نصرتی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، شهروندان نمونه و خانواده های آنها و جمعی از پرسنل نیروی انتظامی حضور داشتند از 48 تن از شهروندان نمونه و برگزیده تجلیل شد.

شهروندان برگزیده قزوینی از دیدگاه نیروی انتظامی و سازمانهای آتش نشانی، فضای سبز، زیباسازی، آرامستانها، میادین میوه و تره بار، مرکز بهداشت، تاکسیرانی و شورایان انتخاب شدند و ضمن دریافت تندیس جشنواره و لوح تقدیر هزینه سفر زیارتی به کربلای معلی را از شهردار و فرمانده انتظامی استان هدیه گرفتند.

شهروندی که جان مسافران در برف مانده را نجات داده بود، شهروندی که با همکاری با پلیس و به خطر انداختن جان خود موجب دستگیری سارقان مسلح شده بود، خیرانی که نسبت به تامین هزینه تامین دستگاههای دیالیز، آرامستانها و فضای سبز، برگزاری کلاس های مشاوره برای نیازمندان، کمک به شهروندان دیگر و رعایت حال مردم نقش داشته و در تامین رفاه و آسایش شهروندان دیگر تاثیرگذار بوده و تعدادی از کسبه خوش نام شهری از جمله افراد معرفی شده در اولین جشنواره انتخاب شهروند نمونه و برگزیده بشمار می روند.

این جشنواره قرار است از سال آینده به صورت گسترده تری در بخشهای مختلف و با مشارکت دستگاههای اجرایی دیگر برگزار شود.

اولین جشنواره شهروند برگزیده با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی قزوین برگزار شد و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.