شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوزه هنری لرستان همزمان با 23 آبان ماه میزبان برگزاری همایش شعر "آئینه غدیر" است که این همایش در سینما استقلال خرم آباد برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش شاعرانی از سراسر استان اشعار خود را با موضوعات پیرامون عید سعید غدیر خم، وصف مولا علی (ع) و سایر مفاهیم دینی و معنوی ارائه می دهند.

رئیس حوزه هنری استان لرستان یادآور شد: این برنامه چندین سال متوالی از سوی واحد آفرینش ادبی حوزه هنری لرستان به صورت منطقه ای و استانی برگزار شده است.

نعمتی نیا تصریح کرد: از سوی واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری لرستان گزیده ای از اشعار ارائه شده در این همایش ها با عنوان کتاب "کمی غدیر بیاور" گرد آوری و به چاپ رسیده است.