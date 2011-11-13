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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۳۶

حسنوند خبر داد:

11 هزار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در لرستان صادر شد

11 هزار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در لرستان صادر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان از صدور بیش از 11 هزار گواهینامه مهارت در این استان ظرف سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسنوند اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری تعداد 11 هزار و 702 گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در استان لرستان صادر شد.

وی ادامه داد: از این تعداد 761 گواهینامه در بخش مراکز ثابت، تعداد 979 گواهینامه در بخش کارگاههای واگذار شده به بخش خصوصی و تعداد 434 گواهینامه در بخش خرید خدمات آموزشی صادر شده است.

سرپرست اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان افزود: همچنین در این مدت تعداد 238 گواهینامه مهارت در بخش مراکز جوار دانشگاهی و تیم سیار، تعداد 47 گواهینامه در بخش پایگاه های روستایی، تعداد هار و 887 گواهینامه در بخش آزمون ادواری و تعداد هزار و 743 گواهینامه در بخش کار و دانش صادر شد.

حسنوند همچنین از صدور تعداد 211 گواهینامه در بخش مراکز جوار دانشگاه، تعداد دو هزار و 804 گواهینامه در بخش صنایع ساختمان، تعداد 2 هزار و 114گواهینامه در بخش مؤسسات کار آموزی آزاد و تعداد 484 گواهینامه در بخش انعقاد تفاهم نامه ها خبر داد.

کد مطلب 1459559

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