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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۳۷

طاهایی اعلام کرد:

بهداد قلب مردم را شاد کرد/ مازنیها همواره افتخار آفرین هستند

بهداد قلب مردم را شاد کرد/ مازنیها همواره افتخار آفرین هستند

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با تبریک کسب نشان طلای پهلوان بهداد سلیمی، قهرمان مازنی، اظهار داشت: بهداد قلب مردم ایران را شاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در پیامی کسب نشان طلای پهلوان بهداد سلیمی را در مسابقات وزنه برداری جهان تبریک گفت.

وی در این پیام آورده است: پروردگار سبحان را شکر می گویم که با الطاف خود عاملی شد تا بار دیگر شما جوان عزیز مازندرانی به همراه دیگرجوانان غیور ایران زمین خوش بدرخشید و پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین ورزش قهرمانی به اهتزاز در آورید و قلب مقام معظم رهبری، ملت و خانواده معظم شهدا را شاد کردید.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: حضور غرورآفرین جناب عالی، جوان رشید ولایق مازندرانی، در این رقابت دشوارکه باعث سربلندی ایران اسلامی شد، مایه افتخار و عزت مازندرانی هایی است که کامشان به حلاوت این پیروزی شکوهمند شیرین شده است.

استاندار مازندران تصریح کرده است: اینجانب کسب مدال سه مدال طلای جناب عالی در دسته سنگین وزن مسابقات وزنه برداری جهان را به مردم شهیدپرور و ولایت مدار مازندران تبریک و تهنیت عرض می کنم.

طاهایی افزوده است: فرزند قهرمان مازندران، کسب این مدال های ارزشمند در رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان در پاریس و ارتقا غرورآفرین رکورد دنیا پس از خلق حماسه های میادین بین المللی گذشته، مهر تاییدی بر توانمندی های جوانان مازندرانی و دیگر ورزشکاران ایران اسلامی که رشد و شکوفایی خود را همپای سایر عرصه ها در ورزش نیز به منصه ظهور می‌رسانند بوده است.

در پیام استاندار مازندران افزوده شد: حماسه ماندگار مسابقات وزنه برداری جهان در پاریس مصادف شد با دهه  ولایت، اعیاد بزرگ غدیر و قربان، تقارن این موفقیت درخشان با اعیاد بزرگ مسلمانان اتفاق خجسته و مبارکی است.
 
وی در این پیام اظهار داشته است: ‌اینجانب این پیروزی مقتدرانه را که حاصل تلاش ورزشکاران، هدایت کادر فنی وحمایت مسئولان ورزش کشور و استان بوده را به جامعه ورزش و ملت ایران عزیز بخصوص مردم شریف و قهرمان پرور قائم شهر، خانواده محترمتان، وزیر محترم ورزش وجوانان، پهلوان حسین رضا زاده رئیس محترم فدراسیون وزنه برداری کشور، مربیان زحمتکش، مسئولان محترم ورزش و هیئت وزنه برداری استان تبریک و تهنیت عرض می گویم.
کد مطلب 1459560

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