چشم انداز آینده ریلی کشور جابجایی 33 میلیون مسافر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه راه آهن شیراز گفت: وظیفه اصلی ما نجات اقتصاد کشور به وسیله توسعه انواع راه های ارتباطی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشور به کارگاه بزرگ راه سازی با 82 هزار کیلومتر و ساخت 2.6 دهم میلیون واحد مسکونی در حال ساخت تبدیل شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید از درآمد بالای استفاده از راه های ترانزیتی برخوردار باشیم، تاکید کرد: رفع نقاط کور راه آهن و آزاد راه در دستور کار قرار دارد زیرا هزینه تن کیلومتر بسیار پایین است و به راحتی می توانیم با استفاده از راه های مناسب تولیدات را با قیمت ارزان به دست مصرف کنندگان برسانیم.

نیکزاد تصریح کرد: در حال حاضر بدلیل طی کردن مسافت فراوان و نبود زیرا ساخت های مناسب حمل و نقل در برخی از استانها تولیدات با طی کردن مسیر طولانی و افزایش قیمت فراوان به دست مصرف کنندگان می رسد.

وی در ادامه با اشاره به ایستگاه راه آهن شیراز نیز گفت: طی سفرهای فراوانی که به استان فارس داشتیم اولین اولویت ما اتمام کار عمرانی در مسیر باقی مانده از خط آهن شیراز به اصفهان و بهره برداری از ایستگاه شیراز بود که امروز شاهدیم بزرگترین و مجهزترین ایستگاه کشور افتتاح شد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به طور یقین حق مردم استان فارس بیش از این است اما باید توجه داشته باشیم که با افتتاح این ایستگاه کار تمام نشده بلکه از این تاریخ به بعد باید به فکر نگهداری از این ایستگاه باشیم.

ایستگاه خط آهن شیراز با اعتباری بالغ بر300 میلیارد ریال در شیراز به بهره برداری رسید.