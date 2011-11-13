دفتر رییس جمهور حادثه انفجار پادگان سپاه را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

عطر شهادت بار دیگر فضای میهن عزیز و اسلامی‌مان را آکنده کرده است.

سردار حسن تهرانی مقدم و همکارانش در راه خودکفایی کشور در مقابل زورگویان و زیاده‌خواهان دنیا، مهمان ابدی آسمان شدند.

این عزیزان که در راه تقویت آمادگی و اقتدار ایران عزیز جان شیرین خویش را فدا کردند، "در قهقه‌ی مستانه‌شان عند ربهم یرزقون" شده‌اند.

"شهید نظر می‌کند به وجه الله" و شهیدان جبهه دفاعی کشور، پرچم افتخار و بالندگی ملت متدین، انقلابی و با فرهنگ ایران اسلامی هستند که شهادت‌شان نیز دشمنان را به وحشت و سردرگمی می‌کشاند.

اینک که جمعی از بهترین فرزندان این سرزمین هنگام انجام ماموریت دفاعی به یاران آسمانی خود پیوستند، بر ادامه راه مقدس آنان تاکید و اعلام می‌کنیم در راه حفظ نظام اسلامی و تمامیت ایران عزیز آماده جان‌فشانی هستیم.

شهادت جانگداز سردار تهرانی مقدم و جمعی از مخلص‌ترین نیروهای سپاه پاسداران را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب، ملت قدرشناس ایران و همه پرچمداران توحید و عدالت تبریک و تسلیت می‌گوییم و از خداوند مهربان برای بازماندگان عزیز ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.