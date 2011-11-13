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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۲۴

دفتر رییس جمهور حادثه انفجار پادگان سپاه را تسلیت گفت

دفتر رییس جمهور حادثه انفجار پادگان سپاه را تسلیت گفت

دفتر رییس جمهور در اطلاعیه ای شهادت سردار حسن تهرانی مقدم و جمعی از همکارانشان در جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در حادثه وقوع انفجار تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

عطر شهادت بار دیگر فضای میهن عزیز و اسلامی‌مان را آکنده کرده است.

سردار حسن تهرانی مقدم و همکارانش در راه خودکفایی کشور در مقابل زورگویان و زیاده‌خواهان دنیا، مهمان ابدی آسمان شدند.

این عزیزان که در راه تقویت آمادگی و اقتدار ایران عزیز جان شیرین خویش را فدا کردند، "در قهقه‌ی مستانه‌شان عند ربهم یرزقون" شده‌اند.

"شهید نظر می‌کند به وجه الله" و شهیدان جبهه دفاعی کشور، پرچم افتخار و بالندگی ملت متدین، انقلابی و با فرهنگ ایران اسلامی هستند که شهادت‌شان نیز دشمنان را به وحشت و سردرگمی می‌کشاند.

اینک که جمعی از بهترین فرزندان این سرزمین هنگام انجام ماموریت دفاعی به یاران آسمانی خود پیوستند، بر ادامه راه مقدس آنان تاکید و اعلام می‌کنیم در راه حفظ نظام اسلامی و تمامیت ایران عزیز آماده جان‌فشانی هستیم.

شهادت جانگداز سردار تهرانی مقدم و جمعی از مخلص‌ترین نیروهای سپاه پاسداران را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب، ملت قدرشناس ایران و همه پرچمداران توحید و عدالت تبریک و تسلیت می‌گوییم و از خداوند مهربان برای بازماندگان عزیز ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

کد مطلب 1459564

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