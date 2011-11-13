فرهنگ تقدیر از شهروندان نمونه در قزوین نهادینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره شهروند برگزیده از نگاه نیروی انتظامی و سازمانهای مختلف شهرداری از منظر شهری یکشنبه شب در محل فرهنگسرای بانو برگزار شد.

در این جشنواره که سردار صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، سردار جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی استان، نصرتی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، شهروندان نمونه و خانواده های آنها و جمعی از پرسنل نیروی انتظامی حضور داشتند از 48 تن از شهروندان نمونه و برگزیده تجلیل شد.

سعید وزیری نژاد در این جشنواره گفت: کلید برگزاری جشنواره از دو ماه قبل با پیشنهاد نیروی انتظامی زده شد و با تشکیل کارگروه تخصصی شاخصهایی برای انتخاب افراد تعیین شد.

وی افزود: یک شهروند خوب شاخص های زیادی در بخشهای مختلف دارد و افرادی متعددی می توانند از منظر شهری و نیز دستگاههای اجرایی شاخص و نمونه باشند اما در اولین جشنواره تنها از منظر مدیریت شهری و نیروی انتظامی شاخص ها تعریف و محدود شد.

وزیری نژاد افزود: از یک نگاه افرادی که از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور، نماینده مجلس، شهردار، شورای شهر تعیین می شوند نمونه و شاخص هستند اما در این جشنواره از نگاهی دیگر به موضوع پرداخته شد.

وی بیان کرد: بر این مبنا افرادی که در تامین امنیت و آسایش مردم، مبارزه با مواد مخدر، نجات جان هموطنان در حوادث مختلف، کارهای خیرخواهانه عمومی، رعایت مقررات و قوانین و کمک به مردم نقش مهمی داشتند مورد توجه قرار گرفتند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تصریح کرد: هر گروه در نیروی انتظامی و شهرداری شاخص های خود را بررسی و افرادی را معرفی کرد و 10 سازمان شهرداری نیز محورهایی را مشخص کردند و از میان آنها 48 نفر انتخاب و معرفی شدند.

وی گفت: 14 نفر از سوی نیروی انتظامی و 14 نفر از سوی سازمانهای مختلف شهرداری برگزیده شدند که امروز معرفی می شوند.

این مسئول فرهنگی یادآورشد: هدف اصلی از برگزاری این جشنواره نهادینه کردن فرهنگ تقدیر از شهروندان در استان است و امیدواریم در سال آینده این جشنواره با گستره بیشتر ودر محورهای متعددی برگزار شود.

وزیری نژاد بیان کرد: در جشنواره های بعدی نشان های ادب، فرهنگ، ایثار، مسئولیت شناسی، وجدان و انصاف، پیش بینی خواهد شد و با توجه به نوع ماموریت افراد شاغل در دستگاههای اجرایی و مشاغل آزاد افراد نمونه بیشتری معرفی خواهند شد.

در این مراسم به مناسبت فرارسیدن عید غدیر خم مولودی خوانی برگزار شد.