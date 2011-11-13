70 درصد آموزشهای فنی و حرفه ای خراسان شمالی به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال خواب نما عصر یکشنبه در همایش مدیران فنی حرفه ای مراکز استانهای شمالی اظهار داشت: از لحاظ مدیریتی و کیفی کردن آموزشها در آموزشگاهای کشور، سازمان فنی حرفه ای بر فعالیت بخش خصوصی نظارت می کند.

وی گفت: آموزش کارآموزان توسط بخش خصوصی صورت گرفته را همراه با آزمون وآموزش با نظارت سازمان فنی حرفه ای دربخش خصوصی صورت می گیرد.



مدیرکل فنی حرفه ای خراسان شمالی گفت:دو هزار مربی آموزشی استخدامی در سطح کشور به مردم جامعه خدمت می کنند.

وی با اشاره به اینکه سازمان فنی حرفه ای در ایجاد اشتغال و مهارت نقش فراوانی دارد، افزود: آموزش فنی حرفه ای جایگاه واقعی خود را در کنار دانشگاه بوده ندارد.



خواب نما گفت: حق سازمان فنی حرفه ای در جامعه که به آن از دیدگاه اداری نگاه می کنند، تصور غلطی است.

وی بیان داشت: آموزش فنی و حرفه ای یک مجموعه کاملا آموزشی و مهارتی است.