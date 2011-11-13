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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۴۹

خواب نما:

70 درصد آموزشهای فنی و حرفه ای خراسان شمالی به بخش خصوصی واگذار شد

70 درصد آموزشهای فنی و حرفه ای خراسان شمالی به بخش خصوصی واگذار شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان شمالی گفت: هم اکنون بیش از 70 درصد آموزشهای فنی و حرفه ای استان به بخش خصوصی واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال خواب نما عصر یکشنبه در همایش مدیران فنی حرفه ای مراکز استانهای شمالی اظهار داشت: از لحاظ مدیریتی و کیفی کردن آموزشها در آموزشگاهای کشور، سازمان فنی حرفه ای بر فعالیت بخش خصوصی نظارت می کند.
 
وی گفت: آموزش کارآموزان توسط بخش خصوصی صورت گرفته را همراه با آزمون وآموزش با نظارت سازمان فنی حرفه ای دربخش خصوصی صورت می گیرد.

مدیرکل فنی حرفه ای خراسان شمالی گفت:دو هزار مربی آموزشی استخدامی در سطح کشور به مردم جامعه خدمت می کنند.
 
وی با اشاره به اینکه سازمان فنی حرفه ای در ایجاد اشتغال و مهارت نقش فراوانی دارد، افزود: آموزش فنی حرفه ای جایگاه واقعی خود را در کنار دانشگاه بوده ندارد.
 
خواب نما گفت: حق سازمان فنی حرفه ای در جامعه که به آن از دیدگاه اداری نگاه می کنند، تصور غلطی است.
 
وی بیان داشت: آموزش فنی و حرفه ای یک مجموعه کاملا آموزشی و مهارتی است.
کد مطلب 1459567

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