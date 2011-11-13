به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نیکلا سارکوزی" بار دیگر خوش خدمتی خود به رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت.

بر این اساس، رئیس جمهوری فرانسه با ارسال نامه ای شخصی به "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم به وی اطمینان داده است، پاریس از تشدید تحریمها علیه ایران حمایت می کند.

سارکوزی در اثبات سرسپردگی خود به صهیونیستها مدعی شد در صورتی که ایران طبق خواسته غرب با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نکند، دولتش از اعمال تحریمهای سخت و بی سابقه علیه این کشور حمایت خواهد کرد.

وی همچنین در ادعایی مضحک ادعا کرده که اکنون دیگر برای غرب اثبات شده که رژیم صهیونیستی از سوی ایران تهدید می شود.

گفتنی است با انتشار گزارش مغرضانه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران، کشورهای غربی هجمه برنامه ریزی شده ای را در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداخته اند.