آمریکا همچنان صحنه اعتراضات/فعالان جنبش تسخیر در اورگان کوتاه نیامدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تلاش پلیس برای جلوگیری از گسترش جنبش فعالان ضدسرمایه داری در آمریکا به ایالت اورگان این کشور ناکام ماند.

بر این اساس، هزاران نفر از مخالفان سیستم اقتصادی آمریکا در پاسخ به اولتیماتوم پلیس شهر پورتلند واقع در ایالت مذکور به خیابانها آمدند. این در حالی بود که پلیس تا نیمه شب یکشنبه به معترضان وقت داده بود تا محل تجمع خود در دو پارک این شهر را ترک کنند.

با این حال بیش از سه هزار فعال جنبش تسخیر با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای ضدنظام سرمایه داری در مقابل نیروهایی با تجهیزات کامل سرکوب ایستاده و از ترک این پارکها خودداری کردند.

گفتنی در پی گسترش اعتراضات مردمی در مناطق مختلف آمریکا پلیس به خشونت خود در برخورد با معترضان افزوده است. این جنبش که حدود یک ماه پیش از خیابان وال استریت نیویورک آغاز شد، اکنون سراسر ایالات متحده را در برگرفته است.