فضا برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اکبر طاهایی عصر یکشنبه در همایش دو روزه منطقه ای آموزشی توجیهی مجریان و دست اندرکاران نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استانهای گلستان و مازندران، ایجاد تردید نسبت به حاکمیت را از جمله دسیسه های سازمان یافته دشمنان در ضربه زدن به انقلاب اسلامی ذکرکرد.

وی بیان داشت: عدم اتخاذ موضع صریح از سوی نخبگان و رجال سیاسی و دینی، کمک به جریان فتنه بوده که این امر در انتخابات سال 88 به وضوح از سوی برخی خواص مشاهده شد.

طاهایی ولایتمداری و اطاعت از ولایت فقیه را بر همگان فرض و واجب دانست و گفت: در صورت حفظ وحدت و افزایش بصیرت سیاسی مردم، نظام اسلامی از تمامی توطئه های سازمان یافته دشمنان در امان خواهد بود.



وی برگزای انتخابات در کشور را نمونه عینی مردم سالاری دینی توصیف کرد و افزود: مردم با حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر تجدید پیمان دوباره با آرمان های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، یک بار دیگر تمامی توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد.



استاندار مازندران، احترام به قانون و مقررات را در امور سیاسی لازم دانست و بیان داشت: قانون مداری یک اصل است و باید با احترام به این اصل مشارکت حداکثری مردم را رقم بزنیم.



وی با اعلام اینکه حرمت قانونی افرادی که صلاحیت شان مورد تائید مراجع قانونی قرار گرفته باید رعایت شود، ابراز داشت: در صورت تخلف ، دستگاه‌های ذی ربط چگونگی عملکرد افراد را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهند داد.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه فضاهای اجتماعی در حوزه مشارکت حداکثری مهیا است، ادامه داد: عنوان این نظام جمهوری است و ترجمان آن مردم سالاری دینی زیر سایه ولایت فقیه است پس حقوق قانونی مردم تکریم و احترام آنها است که باید رعایت شود.



طاهایی این انقلاب را حاصل رشادت و شهادت شهدای انقلاب و رهنمودهای امام راحل دانست و افزود: مردم سالاری در حوزه مردم داری از ویژگیهای بارز امام خمینی(ره) بوده که باید این امر مهم در راس امور قرار گیرد.