460 هزار تن کالا از گمرک بیله سوار جابجا شد/ افزایش 35 درصدی صادرات

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماهه گذشته سالجاری 51 هزار تن کالا به ارزش 31 میلیون دلار از این گمرک صادر شده است.

وی از رشد 35 درصدی میزان صادرات از گمرک بیله سوار نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

مدیر گمرک شهرستان بیله سوار با بیان اینکه در این مدت دو هزار و 300 تن کالا در قالب صادرات چمدان جابجا شده است ارزش کالاهای صادره را سه میلیون دلار عنوان کرد.

تشکیل 120 پرونده قاچاق کالا در بیله سوار

محمدی تشکیل 120 فقره پرونده کالای قاچاق را از دیگر اقدامات صورت گرفته در گمرک بیله سوار بیان کرد و ارزش آن کالاها را 32 میلیون ریال اعلام کرد.

وی همچنین افزود: در سالجاری برای بیش از 30 هزار مسافر تشریفات گمرکی انجام داده شده است.

این مسئول همچنین از نصب دستگاه کنترل و بازرسی کالا و مسافر به صورت الکترونیکی در گمرک بیله سوار خبر داد و اظهار کرد: قیمت این سیستم پنج میلیارد ریال است که در صورت تامین اعتبار برای مسئولان استانی این دستگاه در گمرک بیله سوار راه اندازی می شود.