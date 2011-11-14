تنها 2 درصد اعتبارات آموزشی گلستان صرف فنی و حرفه ای می شود

به گزارش خبرنگارمهر، ابوطالب جلالی، شامگاه یکشنبه در همایش مدیران فنی و حرفه ای شمال کشور اظهار داشت: از مجموع 100 درصد اعتبار آموزشها، 55 درصد مراکز عالی، 42 درصد آموزش وپرورش و تنها دو درصد به آموزش فنی حرفه ای تعلق دارد.

وی ادامه داد: دو سوم مجموع آموزشهایی که سازمان فنی حرفه ای به کارآموزان ارائه می دهد در بخش خصوصی است.

جلالی یادآور شد: حدود چهار ملیون دانشجو درکشور وجودارد که بخشی از آموزش فنی و مهارتی آن متوجه سازمان فنی حرفه ای است.

مدیرکل فنی حرفه ای گلستان گفت: برخی از دانشگاهها، نمی توانند مهارت فنی به دانشجویان خود ارائه کنند سازمان فنی حرفه ای با قراردادی که با این مراکزعالی دارد مهارت و آموزش را به دانشجویان می دهد.

جلالی گفت: سازمان فنی حرفه ای انعطاف پذیری فراوانی در نوع خدمات دهی در بخش آموزشی و مهارتی ایفا می کند.