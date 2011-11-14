ایجاد یک هزار کیلومتر خط ریلی جدید در کشور اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی یکشنبه شب در مراسم افتتاح ایستگاه راه آهن شیراز، گفت: در حال حاضر 46پروژه راه و بزرگراه با اعتباری بالغ بر 10 هزار و 882 میلیارد ریال آماده افتتاح و سه پروژه بزرگ نیز در شبکه ریلی کشور در مراحل پایان کار قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت راه های استان فارس نیز تصریح کرد: در این استان فعالیتهای بسیاری در راستای توسعه شبکه حمل و نقل به خصوص در بحث شبکه ریلی انجام شده که در این میان چهار پروژه بزرگ به وسعت یک هزار و750 کیلومتر در حال احداث است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یک هزار کیلومتر راه با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان نیز در این استان در دست احداث است.

صادقی با بیان اینکه 116 هزار متر مربع ایستگاه راه آهن ایجاد شده است، یادآور شد: 29 ایستگاه اصلی ایجاد و 200 ایستگاه درجه سه نیز در دست مطالعه و احداث است.

اولین قطار پر سرعت در ایران راه اندازی می شود

مدیر عامل شرکت توسعه امور زیر بنایی حمل و نقل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه افزایش سرعت در شبکه ریلی کشور مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در این خصوص برقی کردن و رساندن قطار به سرعت 200 کیلومتر یکی از فعالیتها در مرحله اول افزایش سرعت در خطوط ریلی است.

وی تاکید کرد: دستیابی به قطار پر سرعت با سرعت 350 کیلومتر نیز از دیگر اهداف است که در پروژه قم به اصفهان استفاده از این نوع قطار نهایی شده و برای اولین بار در کشور قطاری با سرعت 350 کیلومتر در ساعت حرکت خواهد کرد.

معاون وزیر راه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در تامین منابع مالی با مشکلات مختلفی روبه رو هستیم، یادآور شد: هشت هزار کیلومتر راه آهن توسط مهندسین و شرکتهای ایرانی در حال ساخت است که نشان از توانایی بالای ایرانیان دارد اما باید توجه داشت که در تامین منابع مالی با مشکل مواجه هستیم که البته راهکارهای مختلف از سوی وزیر راه ارائه شده که در آینده این مشکل نیز برطرف خواهد شد.