پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب از تیم ملی وزنه برداری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثارمقام معظم رهبری، معظم له در پیامی از تیم ملی وزنه برداری کشورمان به خاطر مدال آفرینی در مسابقات جهانی این رشته ورزشی قدردانی کردند.

متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کاروان اعزامی به مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان

سلام علیکم

از شما جوانان و مدال‌آوران غیور به‌ویژه آقایان بهداد سلیمی و کیانوش رستمی که با موفقیت خود در این دوره از مسابقات جهانی، دل ملت عزیز ایران را شاد کرده‌اید تشکر میکنم.

سیدعلی خامنه‌ای

22 آبان‌ماه 90



به گزارش مهر، بهداد سلیمی ساعتی پیش با کسب مدال طلای دسته فوق سنگین رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان، علاوه بر شکستن رکورد حسین رضازاده در حرکت یکضرب، جایگاه سومی را هم برای نخستین بار در تاریخ برگزاری این مسابقات برای کشورمان به ارمغان آورد.

تیم ایران در رقابت‌های سال 2011 که در دیزنی‌لند پاریس برگزار شد برای اولین بار به عنوان سومی جهان دست یافت ضمن اینکه با 2 مدال طلا، یک نقره و یک برنز توسط کیانوش رستمی در دسته 85 کیلوگرم و بهداد سلیمی در فوق سنگین، سجاد انوشیروانی در فوق سنگین و سعیدمحمدپور در 94 کیلوگرم در جایگاه دوم مدالی ایستاد

این برای نخستین بار است که وزنه برداری ایران در جایگاه سوم جهان می ایستد. بهترین عنوان وزنه برداری ایران در رقابت‌های جهانی 2003 ورشو بود که وزنه برداری ایران با نسل طلایی شامل وزنه بردارانی چون حسین رضازاده، شاهین نصیری نیا و محمدعلی فلاحتی نژاد به عنوان پنجمی امتیازی دست پیدا کرد ضمن اینکه در رده بندی مدالی هم با درخشش رضازاده و فلاحتی نژاد به دو مدال طلا دست پیدا کردیم.

