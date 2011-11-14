عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی در غرب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده یکشنبه شب در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با بیان اینکه زمانی تصور می شد مسئله محیط زیست یک امر فانتزی است، اظهار داشت: پیش از انقلاب هیچ توجهی به حفظ محیط زیست کشور صورت نمی گرفت و پس از انقلاب نیز چه در زمان جنگ و چه در زمان توسعه آن چنان که باید به مسئله حفظ محیط زیست در کشور توجه خاصی صورت نگرفت.

وی ادامه داد: امروز مسئله حفاظت از محیط زیست به یک دغدغه بین المللی تبدیل شده چون از 300 سال پیش تا کنون به تدریج با ماشینی شدن زندگی لطمات فراوانی به محیط زیست وارد شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی در فناوریهای جدید زندگی بشر، عنوان کرد: اگر غربیها برای فناوریهای خود استاندارد تعریف کردند اما نتوانستند این استانداردها را در بخش حفاظت از محیط زیست به خوبی اجرا کنند همانند عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی در خودروها و پالایشگاههای نفت است.

محمدی زاده حفاظت از محیط زیست را یک مسئله فرابخشی دانست و تصریح کرد: وظیفه اصلی سازمان حفاظت از محیط زیست ایجاد استانداردها و نظارت بر رعایت آنهاست و در عمل این دستگاههای اجرایی مختلف هستند که باید به گونه ای عمل کنند تا به محیط زیست آسیب وارد نشود.

وی با تاکید بر مبارزه با پدیده های آسیب زننده به محیط زیست، بیان داشت: سالانه بیش از 35 هزار فروند کشتی کار حمل و نقل نفت از خلیج فارس به سایر کشورها را انجام می دهند که 70 درصد این کشتی ها بیش از 25 سال عمر دارند و تخلیه شدن آب تعادل این کشتی ها موجب آلایندگی در خلیج فارس می شود که باید برای حفظ محیط زیست خلیج فارس استاندارد لازم در این کشتی ها رعایت شود.

معاون رئیس جمهور افزود: طی آزمایشی که ما بر روی یکی از ماهیها در محدوده استان خوزستان انجام دادیم مشخص شد جیوه موجود در معده این ماهی 18 برابر حد مجاز است که علت اصلی این مسئله وارد شدن پساب صنعتی کارخانه پتروشیمی ماهشهر با فلزات بسیار سنگین به دریا بود و همچنین باید به ورود فاضلاب شهری بندرعباس به خلیج فارس اشاره کرد که آن هم مشکلات فراوانی را برای محیط زیست این منطقه فراهم کرده است.

در حفاظت از محیط زیست نباید همانند آمریکا عمل کنیم

محمدی زاده با تاکید بر اینکه همه باید در حفظ محیط زیست احساس مسئولیت کنند، اظهار داشت: تنها پنج درصد مردم دنیا در کشور آمریکا زندگی می کنند اما این کشور شش درصد آلودگی های هوا در دنیا را ایجاد می کند و ما که مردمی مسلمان هستیم و در دین ما بر حفظ محیط زیست تاکید شده نباید در حفاظت از محیط زیست همانند کشوری همچون آمریکا عمل کنیم.

وی اضافه کرد: اگر تاریخ ایران را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد در معماری ایرانی نشانه های فراوانی از طبیعت و گیاه وجود دارد و طبیعت یکی از نمادهای اصلی معماری ایرانی است که این مسئله نشان دهنده دوستی دیرینه مردم ایران با محیط زیست است و پس از آمدن دین اسلام نیز این فرهنگ بسیار غنی تر شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به چالشهای فراوان این سازمان در حفاظت از محیط زیست، عنوان کرد: سموم موجود در کودهای کشاورزی که به زمین و آبهای جاری راه پیدا می کنند یکی از چالشهای اساسی ما در حفاظت از محیط زیست است و متاسفانه این سموم عوارض فراوانی در جامعه بر جای گذاشته اند.

محمدی زاده با بیان اینکه برخی افراد حفاظت از محیط زیست را مانع توسعه می دانند، تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست مانع توسعه نیست چون به عنوان مثال مردم حق دارند برای زندگی خود صیادی کنند و در کنار دریا اسکله های ماهیگیری و مسافری ایجاد شود اما در کنار ایجاد اسکله می توان از محیط زیست هم حفاظت کرد.

وی ادامه داد: یکی از انتظارات ما از دستگاههای اجرایی این است که به عنوان مثال اگر قرار است طرحی را در جزیره قشم اجرا کنند پیش از اجرای آن مطالعات زیست محیطی مربوط به این طرح را انجام دهند. به عنوان مثال در حال حاضر سدی در کشور وجود دارد که در زمان احداث آن آزمایشگاه مکانیک خاک در کنارش ایجاد نشده بود و به همین علت در حال حاضر مخزنی از نمک در کنار این سد جمع شده است و مشکلات زیست محیطی فراوانی در آن ایجاد شده که این مشکل ناشی از عدم مطالعات زیست محیطی پیش از اجرای طرحهای عمرانی است.

اهمیت زیست محیطی هرمزگان

معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت بسیار بالای زیست محیطی استان هرمزگان، بیان داشت: از میان 10 ذخیره گاه زیست کره ای که در دنیا وجود دارد 2 ذخیره گاه زیست کره در جنگلهای حرای موجود در استان هرمزگان قرار گرفته است که این نشان دهنده نعمات بسیار بزرگی است که خداوند در اختیار این استان قرار داده است.

محمدی زاده با اشاره به وجود چهار هزار هکتار جنگل حرا در هرمزگان، تصریح کرد: این جنگلها در زیست پرندگان، آبزیان و انسانها تاثیر بسیار زیادی دارند و در واقع جنگلهای حرا ثروتهایی متعلق به تمامی بشریت و آیندگان هستند که ما باید از آنها نگه داری کنیم.

وی با اشاره به وجود کوهستانها و گونه های نادر حیوانی فراوان در هرمزگان، بیان داشت: این استان از نظر مسائل زیست محیطی شرایط کاملا حساسی دارد و تمامی افراد در حفاظت از محیط زیست هرمزگان مسئول هستند.