دستورالعمل واردات دام زنده از چابهار به زودی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز یزدانی در جلسه ای که به منظور تنظیم راهبردی برای سازمان جهت فرآورده های دامی و گوشتی با حضور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رئیس دامپزشکی کشور، فرماندار چابهار و سرمایه گذاران برگزار شد، اظهار داشت: دسترسی آسان به کشورهای آفریقایی، هند و پاکستان جهت تامین دام پروتئینی یکی از مزیت های منطقه آزاد چابهار است.

وی افزود: توسعه شرق کشور، توسعه کل کشور است و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب چابهار را دارای بهترین مزیت و موقعیت بسیار ویژه ای در کل کشور کرده است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار بیان داشت: تمایل سرمایه گذاران و نیز امکان کنترل بهتر در محدوده مناطق آزاد می تواند به ایجاد یک صنعت پویا در زمینه گوشت کمک کند که همین امر موجبات تقاضای این سازمان را از متولیان کشوری باعث شده است.

وی گفت: امید است در آینده شاهد راه اندازی یک صنعت دارای استانداردهای بهداشتی و نیز اشتغالزایی قابل توجه در این منطقه باشیم.

وی افزود: به علت افزایش بی سابقه در خواست ها در زمینه ایجاد پردازش گوشت و ضرورت فراهم آوردن مجوزها و امکانات لازم، سازمان منطقه آزاد چابهار طی درخواست هایی خواستار دستورالعمل جامع و تدوین ضوابط اجرایی و نظارتی از سوی سازمان دامپزشکی کشور برای ایجاد و رونق صنعت پردازش گوشت در منطقه آزاد چابهار شده است.

یزدانی اظهار داشت: موقعیت ژئوپلتیکی منطقه آن را واجد شرایط و ظرفیت های مثبت از جمله، اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم، صنایع جانبی، گمرک و کنترل کننده های خوب جهت ورود دام زنده کرده است که همین امر چابهار را متمایز می کند.

وی گفت: مناطق آزاد به علت خارج بودن از محدوده گمرکی کشور و نیز محصور بودن از قابلیت لازم برای ایجاد قرنطینه های مدرن دامی در کنار کشتارگاه ها و سایر تاسیسات پردازش گوشت برخوردارند و این تاسیسات می تواند از قابلیت های صادراتی نیز برخوردار شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار بیان داشت: برای عینیت بخشیدن به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص سال جهاد اقتصادی در این عرصه اقتصادی جهت حمایت از سرمایه گذاران این سازمان طی تفاهم نامه ای ورود و فرآوری دام در منطقه باید مطابق دستورالعمل های مصوب شده و با برنامه ریزی های انجام شده باشد تا در حوزه های مختلف و ایجاد زیرساخت های ضروری و لازم از جمله صنایع پتروشیمی و توسعه بندر چابهار شاهد تحولات و پیشرفت های اقتصادی جدی در چابهار و استان سیستان و بلوچستان باشیم.

وی با اشاره به سال جهاد اقتصادی و موقعیت بندر چابهار و استعداد ترانزیت کالا از این بندر به مقاصد مختلف جهان گفت: همه دستگاه های اجرایی باید تلاش کنند.

وی با تاکید بر فواید اقتصادی این طرح افزود: با اجرای این طرح به جای واردات گوشت، دام زنده به کشور وارد می ‌شود و در جریان پرواربندی و کشتار آن منافع اقتصادی چشمگیری نصیب مردم شرق کشور خواهد شد که به عقیده ما این گردش مالی می ‌تواند شرق کشور را از وضعیت کنونی نجات دهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بیان داشت: یقینا چابهار منطقه ای استراتژیکی برای کشور است و مقام معظم رهبری و رئیس جمهور هم خواهان تحول اساسی در این منطقه هستند.

جاسم صاعدی افزود: بحث مناطق آزاد از لحاظ سوق الجیشی، اقتصادی و امنیتی در مجلس صورت گرفته و ما خوشبین هستیم که کاری اساسی در منطقه که در راستای ارتقا استان از نظر اقتصادی است صورت گیرد و چابهار بدلیل داشتن بندر و اسکله های فعال، نیروی کار فراوان و ارزان دارای مزیت های ویژه ای است.

رئیس دامپزشکی کشور نیز در این جلسه در مورد وظایف و عملکرد و جایگاه دام استان و چگونگی ورود دام زنده گفت: محصول سالم و ایجاد امنیت غذایی از سیاست های دولت است و در این زمینه دادن مجوز برای واردات از حوزه شرق کشور با خطراتی جدی مواجه بوده است.

محسن دستور اظهار داشت: اگر شرایط واردات دام مطابق معیارهای استاندارد بین المللی و کشوری فراهم شود حاضر به همکاری در منطقه برای جذب سرمایه گذاری و اشتغالزایی هستیم و این مستلزم همکاری و مسئولیت پذیری همه دستگاه ها و نهادها و ادارات مرتبط است.

وی افزود: انتظار ما این است با تضمین بهداشتی، ورود دام زنده از مرزهای شرقی و شرایط و ضوابط مصوب و خروج بسته بندی شده بدون استخوان با هویت باشد و باید همه دستگاه های ذیربط متعهد باشند.

ایرج حیدری فرماندار شهرستان چابهار نیز در این جلسه از مزایای چابهار و امکان خوبی که برای فرآوری و پرورش فرآورده های گوشتی و دامی جهت صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد اعلام آمادگی کرد و گفت: امروز تمام ظرفیت‌ های لازم برای جلوگیری از واردات گوشت فرآوری شده از سایر کشورها در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و واحدهای دامپروری و صنایع تبدیلی این استان به‌ خوبی می‌ توانند کمبود گوشت مورد نیاز کشور را با واردات دام زنده از کشورهای شرق ایران و پرواربندی و کشتار آنها در داخل استان تامین کنند.