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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۱

فانی خبر داد:

اجرای 67 درصد مصوبات سفرهای استانی دولت به هرمزگان

اجرای 67 درصد مصوبات سفرهای استانی دولت به هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مسئول پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به هرمزگان از اجرای 67 درصد مصوبات سفرهای استانی دولت به هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فانی یکشنبه شب در جلسه شورای اداری استان هرمزگان در خصوص مصوبات سه سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان هرمزگان، بیان داشت: دور نخست سفرهای استانی هیئت دولت به هرمزگان شامل 41 تصمیم نامه، 148 مصوبه و 384 طرح عمرانی بود که این رقم در دور دوم به 36 تصمیم نامه، 229 مصوبه و 582 طرح عمرانی رسید و در دور سوم نیز هیئت دولت در هرمزگان 28 تصمیم نامه، 205 مصوبه و 711 طرح عمرانی داشت.

وی ادامه داد: در مجموع 582 مصوبه هیئت دولت در استان هرمزگان 226 مصوبه به طور کامل انجام شده، 194 مصوبه در دست اقدام است، 114 مصوبه در حال پیگیری و 48 مصوبه نیز انجام نشده است.

مسئول پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به هرمزگان افزود: در مجموع 85 درصد مصوبات دور نخست، 71 درصد مصوبات دور دوم و 50 درصد مصوبات دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به هرمزگان محقق شده و در مجموع مصوبات سه سفر 67 درصد مصوبات اجرایی شده است.

فانی در خصوص اجرای طرحهای عمرانی مصوب گفت: از مجموع هزار و 667 طرح، 799 طرح اجرا شده، 349 طرح در دست اقدام و 449 طرح در حال پیگیری است و برای 77 طرح هنوز هیچ کاری صورت نگرفته و در مجموع بیش از 70 درصد طرحهای عمرانی مصوب به طور کامل اجرا شده است. همچنین اعتبار اختصاص یافته به این طرحها 34 هزار و 357 میلیارد ریال بوده است.

کد مطلب 1459608

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