سه هزار کنتور خراب در مسجدسلیمان تعویض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پویا با اشاره به لزوم بهینه سازی روند تولید، توزیع و مصرف آب اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری سه هزار و 121 کنتور خراب تعویض شد.

وی با اشاره به اینکه عملیات تعویض کنتورهای خراب مشترکین در این شهرستان همچنان ادامه دارد، بیان کرد: انتظار می رود با اتمام کار تعویض کنتورهای خراب در آینده ای نزدیک فاز جدید این طرح که به کنتورهای فرسوده با عمر بالای 10 سال اختصاص دارد آغاز می شود.



رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای خوزستان، مزایای اجرای این طرح را کاهش پرت آب، صرفه جویی در مصرف آب، ارتقای رضایتمندی مشترکان و پایداری شبکه عنوان کرد.



پویا در ادامه افزود : در شهرستان مسجدسلیمان بیش از 25 هزار مشترک وجود دارد که در شش ماه نخست امسال به طور میانگین حدود 62 هزار مترمکعب در شبانه روز آب میان مشترکین این شهر توزیع شده است.



با توجه به شرایط خاص منطقه 98 درصد مردم مسجدسلیمان در حال حاضر از خدمات امور آبفا بهره مند هستند.