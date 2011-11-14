عفو عمومی جدید زندانیان سیاسی در میانمار / آزادی زندانیان خارج از پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازشبکه تلویزیونی خبرآسیا، یک مقام دولتی میانمار که نخواست نامش افشا شود، گفت: برخی از زندانیان روز دوشنبه آزاد می شوند و زندانیان در زندانهای خارج از یانگون پایتخت این کشور نیز مشمول این عفو هستند.

رژیم نظامی- سلطنتی میانمار، در اکتبر سال جاری حدود 200 زندانی سیاسی را آزاد کرد اما این اقدام به گفته منتقدان به دلیل حضور تعداد زیاد زندانیان سیاسی در زندانها کافی نبوده است.

انتظار می رود آزادی زندانیان با کنفرانس مطبوعاتی"آنگ سان سوچی" رهبرمخالفان دولت میانمار که سال گذشته بعد از سالها حصر خانگی آزاد شد، همزمان شود.

به دنبال آزادی "سوچی" و تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی، امید به اصلاحات سیاسی در این کشور افزایش یافته است.

آزادی زندانیان سیاسی شامل فعالان جنبش دموکراسی خواهی، روزنامه نگاران و وکلا مدتها خواسته اصلی کشورهای غربی از دولت میانمار بوده و آمریکا و اتحادیه اروپا این کشور را به اتهام نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار داده اند.

درعین حال اطلاعات موثقی از تعداد زندانیان سیاسی در میانمار در دست نیست. قبل از عفو عمومی ماه گذشته گروهها و دیده بانهای حقوق بشری این تعداد را حدود 2 هزار نفر تخمین زده بودند. این تعداد به ادعای کمیسیون ملی حقوق بشر ( وابسته به دولت) این کشور در حدود 500 نفر می باشد.