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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۰

اعتراضات در آمریکا ادامه دارد؛

بازداشت بیش از 50 معترض در پرتلند/ اوج گیری جنبش 99 درصدی ها

بازداشت بیش از 50 معترض در پرتلند/ اوج گیری جنبش 99 درصدی ها

در پی اوج گیری تظاهرات اعتراضی در آمریکا موسوم به جنبش ضد وال استریت بیش از 50 نفر دیگر نیز در پرتلند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، روز گذشته یکشنبه پلیس پرتلند در اورگان به محل چادرهای معترضان جنبش وال استریت یورش برد و طی این عملیات دست کم 50 نفر از معترضان در این شهر دستگیر شدند.

این اقدام پلیس پس از آن رخ داد که معترضان به هشدارهای نیروهای امنیتی برای متفرق شدن، بی اعتنایی کردند.

جنبش اشغال وال استریت عنوانی است در اشاره به اعتراضات و گردهمایی‌های خیابانی که از تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ در وال استریت نیویورک آغاز شده و همچنان در جریان است.

برنامه تصرف و اشغال وال استریت به وسیله گروه کانادایی"اکتیویسم ادباسترز" آغاز شده که خواسته آنها عمدتاً رفع نابرابریهای اقتصادی، مبارزه با فرهنگ اقتصادی سرمایه ‌داری و ازبین بردن دسترسی و نفوذ دلالان شرکتی و غولهای پولی در دولت آمریکا است.

این گروه مدعی هستند که 99 درصد از مردم را تشکیل می دهند.

 

کد مطلب 1459627

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