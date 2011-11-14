دومین باران غدیر باریدن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش دومین همایش باران غدیر شب گذشته یکشنبه 22 آبان، با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری دبیر همایش، سید علی موسوی گرمارودی، محمدعلی مجاهدی و دیگر شاعران ایرانی و خارجی دعوت شده به این همایش در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

زائری در ابتدای این برنامه گفت: همایش باران غدیر فرصتی است تا خود ما پیش از هر چیز، به گستردگی رحمت امام علی(ع) برسیم و به جای مغرور شدن بدانیم که این لطف خدا بوده است که ذره وجود ما را بهره‌ور شخصیت او قرار داده است. کتاب همایش اول و کتابچه مهمانان امروز میان حاضران توزیع می‌شود. از همه مهمانانی که از 7 کشور به این همایش آمده‌اند و همه دست‌اندرکاران همایش تشکر می‌کنم.

مومنی شریف هم در این برنامه گفت: نام امام علی (ع) تداعی کننده همه خوبی‌ها، آرزو‌ها و صفات خوبی است که انسان آرزویشان را دارد. خوش به حال کسانی که توفیق پیدا می‌کنند از ذوق و استعدادشان در این راه استفاده کنند. از خداوند بخواهیم توفیق پیدا کنیم تا در خدمت این خاندان مطهر باشیم. از همه برگزارکنندگان خصوصا آقای زائری که هم فکر برگزاری همایش از ایشان بود و هم تماس و هماهنگی‌ها را برقرار کردند، تشکر می‌کنم.

در ادامه این مراسم از مهمانان و شاعران دعوت شده به این همایش با اسامی جاتندر پال، محمود عالم، چندر شکار و گوبیند پراسار از کشور هند، جرج طربای و عبدالقادر ترنینی از لبنان، ابراهیم ارکیت، اسن ارکیت و بنیامین دوغروار از ترکیه، احمد طویلی و محمد الازهر نفطی از تونس، صالح محمد خلیق، عبدالفیاض مهرآئین، سهراب سیرت و عنایت‌الله شهیر از افغانستان و سحر انصاری از پاکستان مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این برنامه همچنین موسوی گرمارودی و برخی از شاعران حاضر در همایش به شعرخوانی پرداخت.