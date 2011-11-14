سرقت دانش فنی طلای سرخ/ زعفران در دوبی مارک تقلب می خورد

فرهاد سحر خیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ضعف در نظام بازاریابی و تبلیغات در عرصه زعفران به عنوان یک چالش درمهم زمینه صادرات این محصول است، افزود: به دلیل این ضعف و استمرار صدور فله ای، شاهد هستیم که در دوبی و برخی دیگر از شهرهای این امیر نشین، زعفران ایران با زعفران تقلبی مخلوط شده و به مشتریان عرضه می شود.

تقلب در ویترین صادراتی

وی با اشاره به تولید فراوان زعفران تقلبی در این کشور، اضافه کرد: به تازگی عناصر سود جو با استفاده از ریشه های نشاسته ای زعفرانی تولید می کنند که کاملا سرطان زا است.

وی گفت: در این کشور زعفران تقلبی به نام های ایرانی همچون رضا، مشهد و خراسان ارائه می شود.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات ایران ادامه داد: در حالی شاهد افزایش تقلب در عرضه طلای سرخ هستیم که زعفران، مهمترین محصول ویترین صادراتی کشورمان در بخش کشاورزی به شمار می آید.

وی با انتقاد از عملکرد کشورهای همسایه در بحث تقلب در زعفران بیان داشت: سالانه 50 تن زعفران از ایران به امارات صادر می شود اما خروجی آن 100 تن است، این امر نشان از وجود تقلب گسترده در این کشور است.

صادرات 70 درصدی فله ای

وی با بیان اینکه با تمام تلاش های حدود 70 درصد زعفران صادراتی کشور به صورت فله ای صادر می شود، ادامه داد: صادرات فله ای از جمله عوامل مهم سوءاستفاده از زعفران در کشورهای خارجی است.

عضو دبیرخانه فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی طلای سرخ برای رفع چالش های صادراتی در بازار جهانی و نیز جلوگیری از سوءاستفاده فرصت طلبان نیازمند برند ملی است، تصریح کرد: طلای سرخ به عنوان یک کالای استراتژیک در کشور با 96 درصد تولید جهان و 25 درصد مصرف جهان جایگاه ویژه ای در ارزآوری کشور دارد.

وی در ادامه با بیان عوارض خشکسالی بر زعفران تصریح کرد: با توجه به پیامدهای خشکسالی امسال شاهد کاهش 30 درصدی این محصول در مناطق شرقی کشور خواهیم بود.

وی گفت: این در حالی است که خشکسالی منجر به کاهش وزن پیاز زعفران و افت باردهی آن شده است.

سرقت اطلاعات فنی

وی با اشاره به حضور کشور افغانستان به عنوان کشور رقیب در بازار جهانی در آینده نه چندان نزدیک، اضافه کرد: قاچاق پیاز زعفران در چند سال اخیر به افغانستان و حمایت آن توسط شرکت های آمریکایی و هلندی به عنوان زنگ خطری برای صادرات این کالای استراتژیک در کشور است.

عضو دبیرخانه فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افغانی ها سالیان سال با کار در مزارع زعفران ایران یک آموزش رایگان را در رابطه با این محصول دیده و هم اکنون از این داشته ها به بهترین شکل ممکن استفاده می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه به تازگی تعدادی از دست اندرکاران تولید زعفران این کشور برای اطلاع از چگونگی مراحل استاندارد سازی وبسته بندی مدرن این محصول، با عنوان جعلی از جمله تاجر از تعدادی از واحدهای صنعتی مطرح زعفران در مشهد بازدید کرده اند.

وی ادامه داد: از این طریق دانش فنی مربوط به فراوری زعفران و تولید محصولات جدید به سرقت رفته است.

خطر برند افغان

سحر خیز گفت: افغانستان با شناسایی ضعف های ایران در این عرصه و نداشتن یک برند واحد درایران اقدام به ایجاد یک برند واحد تحت عنوان زعفران افغان، تصمیم به حضورگسترده در بازارهای جهانی کرده است.

وی افزود: نداشتن یک برند واحد برای معرفی کالایی چون زعفران در بازارهای جهانی به عنوان یک عیب در زمینه بازاریابی خواهد بود.

وی بیان کرد: شواهد مستند نشان می دهد زعفران ایران در نقاط دیگری از جهان مجددا بسته بندی و با برندی متفاوت وارد بازار می شود، از این رو ارزش افزوده بخش از این محصول به جیب شرکتهای خارجی صاحب برند می رود.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات ایران تصریح کرد: اجرای سیاست های حمایتی به موقع نقش مهمی در دلگرم شدن کشاورزان، تولید کنندگان و صادرکنندگان خواهد داشت.

وی گفت: صنعت زعفران به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک در شرایط سختی قرار گرفته است و اگر دراین باره برنامه ریزی هدفمندی با همکاری شورای ملی زعفران، شرکت های ذی نفع و دولت تنظیم نشود، صادرات این کالا نیز مانند فرش و پسته با چالش های جدی رو به رو خواهد شد.

گفتنی است، در حال حاضر اسپانیا همچنان بزرگ ترین رقیب ایران در بازارهای جهانی است.

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گفتگو: امیر پرورش