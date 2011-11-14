روایت یکی از همرزمان شهید تهرانی مقدم از زندگی و سلوک وی

یکی از همرزمان سردار شهید حسن تهرانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان خاطره ای از این شهید سرافراز اسلام گفت: خداوند به من توفیق داد که در یکی از ماموریت های کاری با ایشان همسفر باشم که در این ماموریت شهید تهرانی مقدم با وجود شرایط سخت آب و هوایی ایثارگر، فعال و پرکار بودند و نهایت سعی و تلاش خود را برای اینکه این ماموریت به درستی ایفا گردد انجام می دادند.

وی افزود: این سردار بزرگوار حتی سلامتی خود را در هوای به شدت سرد محل ماموریت به مخاطره انداخته بود تا ماموریت به خوبی انجام شود.

سردار شهید حسن تهرانی مقدم

این امیر ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهید تهرانی مقدم را انسانی متعهد، متخصص، مخلص، ایثارگر، اندیشمند، با سخاوت و متواضع دانست و افزود: شهید تهرانی مقدم انسانی بسیار با اخلاق و خوشرو بودند و برای اینکه ماموریت سخت نگذرد با همکاران خود مزاح می کردند.

وی با بیان اینکه بسیاری از ابعاد شخصیت های ایشان ناگفته است، گفت: ما متاسفیم از اینکه خانواده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنین شخصیت ارزشمندی را از دست داده است.

این همرزم شهید تهرانی مقدم افزود: چه بسا تقدیر الهی بر این قرار گرفته بود که ایشان به آرزوی دیرینه خود که همانا پیوستن به خیل عظیم کاروان شهدا بوده است، برسد ولی ما دوست داشتیم که این سردار سرافراز اسلام همچنان در قید حیات بودند تا از برکات وجودش در عرصه علمی استفاده بیشتری صورت می گرفت.

گفتنی است، ظهر شنبه هنگام جابجایی یک محموله مهمات از زاغه یکی از پادگانهای نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در غرب استان تهران انفجاری رخ داد که در پی آن 17 نفر از پاسداران انقلاب از جمله سردارحسن تهرانی مقدم مسئول سازمان جهادخودکفایی سپاه شهید و 16 نفر دیگر مجروح شدند که مجروحین حادثه بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند و براساس آخرین اطلاعات دریافتی حال چند نفر از این مجروحین نیز وخیم گزارش شده است.

پیکر پاک شهیدان حادثه سازمان خود کفایی فردا 23 آبان ماه از مقابل حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه تشییع می شود.