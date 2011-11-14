بازیکنان تنیس روی میز آذربایجان شرقی قهرمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تنیس روی میز آذربایجان شرقی در آخرین روز رقابتهای تنیس روی میز، موفق شدند ابتدا تیم فارس را شکست دهند.

رقابتهای روز دوم بازیهای المپیاد فرهنگی ورزشی پیام نور کشور، با بازی تیم های تنیس روی میز و بدمینتون به کار خود ادامه داد که بازیکنان تنیس روی میز آذربایجان شرقی موفق شدند بالاتر از استانهای تهران ومرکزی قرار گیرند.

بازیکنان تهران علیرغم برتری در دوبازی برابر تیمهای همدان وآذربایجان غربی نتوانستند مقامی بالاتر از دوم کسب کنند وبه جایگاه دوم این رقابتها رسیدند.

مقام سوم رقابتهای تیمی تنیس روی میز مشترکا به استانهای مرکزی وخوزستان رسید وتیم های استانهای آذربایجان غربی، خراسان رضوی، اصفهان وزنجان مقام پنجم تا هشتم این رقابتها دست یافتند.

در این رقابتها تکلیف چهار تیم برتر رشته بدمینتون مشخص شد که تیمهای گیلان، زنجان، تهران وگلستان با برتری مقابل تیمهای فارس، مرکزی، یزد وایلام به برتری دست یافتند.

در رقابتهای تنیس روی میز این دوره از رقابتها، 27 تیم شرکت داشتند.

