"مونتی" مامور تشکیل کابینه ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، به دنبال استعفای سیلویو برلوسکنی "ماریو مونتی" از کمیسرهای سابق اتحادیه اروپا، مامور تشکیل کابینه جدید ایتالیا شد.

رئیس جمهور ایتالیا شب گذشته مونتی را مامور تشکیل کابینه ایتالیا کرد.

"ماریو مونتی" نخست وزیر جدید ایتالیا

مونتی در سخنانی که پس از انتصاب به این سمت داشت، گفت : آینده ای از امید و بزرگی را برای فرزندان ایتالیا می سازم.

به گزارش بی.بی.سی، اولین آزمون مونتی در مقام نخست وزیری ایتالیا گشایش بازار مالی اروپا است که امروز دوشنبه در ایتالیا آغاز به کار می کند.

مونتی که هم اکنون 68 سال سن دارد پروفسور اقتصاد بوده و از تعیین زمان مشخص برای تشکیل دولت خودداری کرده و نام وزیران مورد نظر خود را نیز اعلام نکرده است.