وزارت ورزش و جوانان با تامین امکانات مسیر قهرمانی را روان کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در نطق پیش از دستور خود با تبریک عید غدیر به ملت ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای فراکسیون غدیر گفت: قبل از جلسه علنی از بیانات حجت‌الاسلام ابوترابی در رابطه با عید غدیر خم استفاده کردیم.

باهنر با تبریک پیروزی تیم ملی وزنه برداری کشور اظهار داشت: تیم غیور وزنه برداری کشور در تلاشی افتخارآمیز موفق شدند مقام سوم جهانی را به ملت ایران هدیه دهند و بهداد سلیمی و کیارش رستمی با کسب این پیروزی پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در مسابقات جهانی به اهتزاز در آوردند.

وی افزود: از وزارت ورزش می‌خواهیم با تامین امکانات فرزندان غیور کشور مسیر قهرمانی این فرزندان را روان و راحت کند.