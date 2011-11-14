فرهنگ مطالعه کتاب در روستاها توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی شامگاه یکشنبه در دیدار مدیرکل و دست اندر کاران امور کتابخانه های عمومی استان سمنان گفت: هفته کتاب بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه است.

وی با بیان اینکه توجه به روستاها و مناطق محروم در ایجاد کتابخانه و توسعه فرهنگ کتابخوانی باید مد نظر مسئولان باشد، افزود: علاوه بر شهرها در روستاها نیز باید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توسعه یابد.



شاهچراغی ادامه داد: زیباسازی و توجه به معماری کتابخانه ها، پذیرایی از مراجعان و ... از راههای جذاب کردن محیط کتابخانه ها و در نتیجه جذب جوانان و نوجوانان به سوی کتابخانه ها است.



وی خواستار مشارکت و همکاری دستگاههای فرهنگی برای توسعه فرهنگ کتابخوانی به ویژه در بین جوانان و نوجوانان شد و افزود: نحوه برخورد کتابداران با مراجعان از دیگر موارد مهم در ترویج و ارتقای فرهنگ مطالعه در استان و کشور است.