  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

شاهچراغی:

فرهنگ مطالعه کتاب در روستاها توسعه یابد

فرهنگ مطالعه کتاب در روستاها توسعه یابد

سمنان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان گفت: فرهنگ مطالعه کتاب باید علاوه بر شهرها در روستاها نیز توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی شامگاه یکشنبه در دیدار مدیرکل و دست اندر کاران امور کتابخانه های عمومی استان سمنان گفت: هفته کتاب بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه است.

وی با بیان اینکه توجه به روستاها و مناطق محروم در ایجاد کتابخانه و توسعه فرهنگ کتابخوانی باید مد نظر مسئولان باشد، افزود: علاوه بر شهرها در روستاها نیز باید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توسعه یابد.

شاهچراغی ادامه داد: زیباسازی و توجه به معماری کتابخانه ها، پذیرایی از مراجعان و ... از راههای جذاب کردن محیط کتابخانه ها و در نتیجه جذب جوانان و نوجوانان به سوی کتابخانه ها است.

وی خواستار مشارکت و همکاری دستگاههای فرهنگی برای توسعه فرهنگ کتابخوانی به ویژه در بین جوانان و نوجوانان شد و افزود: نحوه برخورد کتابداران با مراجعان از دیگر موارد مهم در ترویج و ارتقای فرهنگ مطالعه در استان و کشور است.
کد مطلب 1459670

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها