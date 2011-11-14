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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

جانیان خوشحالی کردند/

ابراز خرسندی غاصبان قدس از انفجار اخیر در ایران

ابراز خرسندی غاصبان قدس از انفجار اخیر در ایران

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که به ارتکاب جنایت، کشتار و نژادپرستی افتخار می کند، ابراز امیدواری کرد که انفجارهای بیشتری از نوع انفجار اخیر در زاغه مهمات در ایران رخ دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، ایهود باراک که با رادیو ارتش اسرائیل گفتگو می کرد از وقوع انفجار روز شنبه در یک پادگان نظامی در ایران ابراز خرسندی کرد و گفت : من از حد و اندازه این انفجار اطلاعی ندارم، اما می دانم که انفجار بوده و اگر این رویدادها افزایش یابد خوب است.

در پی انفجاری که روز شنبه در زاغه مهمات در یکی از پادگانهای شهر ملارد، واقع در غرب تهران، روی داد ۱۷ نفر شهید شدند.

ابراز شادمانی صهیونیستهای غاصب از انفجار اخیر و شهادت جمعی از فرزندان ملت ایران با توجه به ماهیت این رژیم غاصب و نامشروع که بر پایه ترور، کشتار، نژادپرستی و اشغال تاسیس شده، غیر عادی و غیر منتظره نیست.

کد مطلب 1459675

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