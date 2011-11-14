ابراز خرسندی غاصبان قدس از انفجار اخیر در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، ایهود باراک که با رادیو ارتش اسرائیل گفتگو می کرد از وقوع انفجار روز شنبه در یک پادگان نظامی در ایران ابراز خرسندی کرد و گفت : من از حد و اندازه این انفجار اطلاعی ندارم، اما می دانم که انفجار بوده و اگر این رویدادها افزایش یابد خوب است.

در پی انفجاری که روز شنبه در زاغه مهمات در یکی از پادگانهای شهر ملارد، واقع در غرب تهران، روی داد ۱۷ نفر شهید شدند.

ابراز شادمانی صهیونیستهای غاصب از انفجار اخیر و شهادت جمعی از فرزندان ملت ایران با توجه به ماهیت این رژیم غاصب و نامشروع که بر پایه ترور، کشتار، نژادپرستی و اشغال تاسیس شده، غیر عادی و غیر منتظره نیست.