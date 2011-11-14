غدیر؛ برکه ای که با شهادت به ولایت علی(ع) اقیانوس شد

به گزارش خبرنگار مهر، غدیر ضرباهنگ خوش طنین همه زمانهاست که با نام عدالت، امامت، کرامت و سیادت گره خورده است، روزی که برای بشریت غافل یک بشارت بود .

با رسیدن عید غدیر خم همه از کوچک و بزرگ منتظر گرفتن عیدی از سیدها و سادات هستیم و اعتقاد داریم که این عیدی سبب برکت پول های جیبمان می شود.

این تفکری است که از کودکی به دلیل ارج گذاری و محترم شمردن سادات در روح و روان ما به یادگار مانده و شاید زمزمه های پر مهر و قصه گویی های مادر در دوران کودکی سبب شده تا به امروز با شنیدن عید غدیر به یاد بزرگداشت سیدها و برکت این روز بیفتیم.

به یاد دارم کودک که بودیم مادر همه را خروس خوان از خواب بیدار می کرد و با تن کردن لباس های نو و تمیز ما را به ردیف برای رفتن به خانه سیدها آماده می کرد.

تن پوش های نو و کفش های جدید دلمان را غنج می انداخت و بی تاب می شدیم تا زودتر به منزل کسانی برویم که مادر همیشه می گفت احترامشان واجب است.

یاد و خاطره آن روزها سبز، در روز غدیر خم که شاید برای ما کودکان شباهت عجیبی با عید نوروز داشت از ابتدا تا انتهای کوچه شکلات و شیرینی و بوی مدهوش کننده اسپند دل های کوچکمان را صفا می داد و دوست داشتیم تا ما هم سید بودیم و دیگران در این روز شانه هایمان را غرق بوسه می کردند.

فردای آن روز در مدرسه دوستان همکلاسی سید برای معلم شیرینی و سکه هایی را که در کیسه ای گذاشته شده بود می آوردند وشادی خود را با خانم معلم تقسیم می کردند و شور و هیاهویی به یاد ماندنی در کلاس درس به راه می افتاد.

پنجره های دلمان بی تاب رسیدن این عید بود و وقتی که فرا می رسید دلتنگ تمام شدنش بودیم. کودکانی کودک بودیم که در عمق وجودمان نور زیبای علی، بر دریچه قلبمان می تافت.

در آن روزگاردرسی داشتیم در کتاب دینی با نام واقعه غدیر خم و هنگامی که معلم شروع می کرد به تدریس این درس غرق می شدیم و اصلا گذشت زمان را احساس نمی کردیم.

تمام سطرهای دلمان، آبی تر از آب زلال می شد و بندهای کتاب را مانند قصه ای زیبا تا انتها می خواندیم و مجذوب و مجذوب تر می شدیم.

نام علی یادآوراسطوره ای به یاد ماندنی

در آن ایام غدیر نامی بود که ما را تنها به نشانی هایی محدود و اندک می رساند اما همان اندازه هم برای کودکی به سن ما دریایی بود از معرفت و نام علی که (ع) شاید درکش آن قدر برای ما محسوس نبود سرشار از مردانگی و دلاوری بود.

علی (ع ) در ذهن ما یادآور پدری بود با محبت . دوستش داشتیم بدون اینکه درک کنیم او به راستی کیست؟ اما حالا و پس از گذشت سال ها عظمت و بزرگیش را بیش از بیش با روح و روانمان احساس می کنیم و باور داریم که او جانشین صادق پیامبر و امامی است که با تمام وجود عدالت را برقرار کرد و چیزی برای خود نخواست.

قرن ها سپری شده است و ما دریافته ایم که روز عید غدیر خم تنها روز منصوب شدن حضرت امیرالمومنین (ع) به جانشینی سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی(ص) نیست بلکه روزی است که ما باید در میان دل خودمان دستهای امام عصر را محکم بفشاریم. این است که باید ازرهروان دولت پر مهر اوقرار بگیریم و با الگو گرفتن واقعه غدیر، رخدادی دیگر را با بستن پیمان برادری و برابری زنده و جاوید سازیم.

رابطه عید غدیر و بزرگداشت سادات

از آنجا که امیرالمومنین سرسلسه تمام سادات بود و تمام سادات فرزندان امام علی (ع) به حساب می آمدند، نصب امام علی(ع)را به عنوان خلیفه،به سادات تبریک می گویند و این عید را عید سادات می نامند.

به عبارت دیگر سادات، جزو خانواده پیامبر و از نسل پاک او به شمار می روند و همان گونه که اهل بیت پیامبرجایگاه بزرگ و والایی نزد پروردگار دارند مقام و شأن فرزندان آنان واحترام سادات از سوی مردم در همه زمان ها به ویژه عید غدیر صورت می گیرد.

امروز آداب این عید به فرهنگ خاصی در میان مردم تبدیل شده و در روز عید غدیر خم رفتن به خانه سادات و تبریک گفتن، جزو رسومی است که به منظور احترام و اکرام علی (ع) و سادات انجام می شود.

عید غدیر یا عید الااکبر

عید غدیر به عنوان "عیدالاکبر" نامیده شده و از این رو شایسته است به شکرانه نعمت عظیم الهی و عرض ادب به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علی(ع)، عید سعید غدیر را در خانواده و اجتماع با شکوه فراوان، برگزار کنیم و از برکات معنوی این روز عزیز بهره مند شویم.

غدیر خم نام ناحیه‌ای میان مکه و مدینه است که پیامبر اسلام در حجه الوداع، در روز 18 ذی الحجه علی (ع) را ولی پس از خود اعلام کرد و سالروز این واقعه میان شیعیان به غدیر خم شهرت دارد.

ندای ملکوتی ولایت

در این روز مبارک پیامبر به بالای منبری که از سنگ و جهازشتر آماده شده بود رفت و با نوای دلنشین خویش ندای ملکوتی و ماندگار غدیر را سر داد، به راستی پیامبر همه چیز را فراهم کرده بود تا بزرگترین تجمع ایمانی و اعتقادی بشر را آغاز کند.

جمعیت عظیمی که گویا نزدیک به یکصد و بیست هزارنفر هم ذکر شده اند و عده کثیر دیگری نیز که از مکه و یمن مسیر خود را تغییر داده بودند همراه پیامبر به سوی غدیر آمده بودند.

سپس پیامبر و علی و همه آن مردمان نماز ظهر را خواندند و آنگاه پیامبر در آن گرمای شدید هوا به بالای منبر رفت و ابتدا خدا را شکر کرد و از بدیهای نفس اماره به او پناه جست و فرمود حمد و سپاس خداى راست، از او یارى مى‏جوییم و به او ایمان مى‏آوریم و براو توکّل مى‏کنیم و از شر نفس و بدیهاى کردارمان به خداوند پناه مى‏بریم، آنکه چون کسى را بیراه گذارد، هدایت‏کننده‏اى ندارد و چون کسى را به راه آورد، گمراه‏ کننده‏اى ندارد و گواهى مى‏دهم که معبودی جز خداوند نیست.

وآنگاه خواست تا پیغام ولایت و جانشینی اش را برای همگان بازگو کند و در همان حال فرمود "علی ابن ابیطالب برادر من و وصی من و جانشین من بر امتم و امام بعد از من است . نسبت او به من همانند نسبت هارون به موسی است جز اینکه بعد از من پیامبری نیست".

و آن جا بود که مردم هلهله سر دادند و به شادی و سرور پرداختند و پیامبر درباره امیرالمومنین گفت : و اینک فقط او امیر المومنین است و هیچکس بعد از علی (ع) حق ندارد امیرالمومنین خطاب شود.

پیامبر علی را که تا آن زمان در کنارش و کمی پائین تر ایستاده بود بر بالای منبرآورد و آنگاه بازوهای علی را گرفت و ندای جاودانه "من کنت مولاه و هذا علی مولاه" را سر داد.

و پیامبر اعلام جهانی ولایت را انجام داد و مردمان تا سه روز در آنجا ماندند و همگی بیعت کردند و امروز این ولایت و پیمان جهان گیر است و نوای برادری بیش از بیش در وجود همگان طنین انداز شده و درک پیام غدیر به چیزی جز موعود و ولایت ختم نمی شود.

آداب عید غدیر

روزه گرفتن، آراستن خویش، اطعام و افطاری دادن، لباس نو بر تن کردن، بوی خوش، دل جویی و مهر ورزی، ایجاد و فراهم کردن زمینه های شادی، صله رحم و بازدید از خویشاوندان، فراهم کردن آسایش خانواده به ویژه در روز عید غدیر خم، کارگشایی و رفع نیازهای مردم، هدیه دادن، نماز و نیایش، غسل کردن، بستن پیمان برادری و خواندن دعای ندبه بخشی از این آداب و رسوم را در عید غدیر شامل می شود.

عید غدیرخم هر سال گرامی داشته شده و عهدهای ما محکم و استوارتر از گذشته تجدید می شود اما میثاق برادری و برابری و وفای به پیمان ولایت تنها به این روز خاص ختم نمی شود بلکه تمام روزها و ماه ها باید این پیمان یادآوری و تکریم داشته شود.

گزارش:مرضیه صاحبی