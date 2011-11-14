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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

کورش باقری:

خوشحالم که در کارم دچار اشتباه نشدم/ مسئولان از وزنه برداری بیشتر حمایت کنند

خوشحالم که در کارم دچار اشتباه نشدم/ مسئولان از وزنه برداری بیشتر حمایت کنند

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران گفت: خوشحالم که در کارم دچار اشتباه نشدم و با کسب عنوان سومی جهان و کسب هر 6 سهمیه المپیک به اهداف خود رسیدیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش باقری پس از کسب عنوان سومی جهان توسط وزنه‌برداران شایسته کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان در پاریس گفت: این موفقیت بزرگ را به مردم ایران و بویژه دوستداران وزنه‌برداری تبریک می‌گویم. ما توانستیم با کسب امتیازات لازم هر 6 سهمیه المپیک را نیز به دست آوریم.

وی در مورد هدایت ملی‌پوشان وزنه برداری گفت: هیچ‌گاه با هدایت ملی‌پوشان بیگانه نبودم و زمانی هم که خودم وزنه می‌زدم و حسین‌ رضازاده روی تخته می‌رفت به عنوان مربی او را راهنمایی می‌کردم.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری تاکید کرد: خوشحالم که دچار اشتباه نشدم ضمن اینکه ملی‌پوشان وزنه‌برداری هم تلاش کردند تا با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم به اهداف بالای خود برسیم.

کورش باقری در پایان گفت: اگر مسئولان ورزش می‌خواهند رشته وزنه‌برداری بیش از پیش رشد کند باید حسین رضازاده و فدراسیون وی را بیشتر حمایت کنند چرا که کسب عنوان سومی جهان به هیچ ‌وجه کار کوچکی نبود و به واقع سخت و بزرگ بود. برای رسیدن به چین و روسیه مسئولان باید کمک و حمایت بیشتری از وزنه برداری انجام دهند.

کد مطلب 1459690

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