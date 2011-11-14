ستاد بازسازی عتبات عالیات در سراسر کشور 300 دفتر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فداکار شامگاه یکشنبه در همایش ستاد بازسازی عتبات عالیات که در حسینیه "فرامه" شهر دماوند، به منظور سازماندهی نذورات و کمکهای مردم شهرستان دماوند و داوطلبان همکاری در بازسازی حرم ائمه اطهار(ع) برگزار شد، افزود: دفاتر ستاد عتبات عالیات با هماهنگی ائمه محترم جمعه، مسئولان استان و شهرستان و با مشارکت معتمدین و خیرین ایجاد شده است و در شهرستان دماوند نیز امام جمعه شهرستان دماوند این مسئولیت را پذیرفته است.

ستاد عتبات عالیات 150 پروژه کوچک و بزرگ را انجام داده است

وی گفت: این ستاد تاکنون به حول و قوه الهی و کمک مردم ولایت مدار موفق به اجرای بیش از 150 پروژه کوچک و بزرگ در نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامرا و مسیب در زمینه های مرمت، بازسازی، نوسازی، خدمات فنی و مهندسی، اعزام نیروهای متخصص و پشتیبانی پروژه ها و خدمات ITبه ارزش تقریبی یکهزار میلیارد ریال شده است.

این مسئول ادامه داد: رژیم بعثی عراق در مدت 40 سال فقط به تخریب بارگاههای مقدس ائمه اطهار(ع) پرداخته است.

وی در خصوص یکی از تخریبهای بارگاه و حرم امام علی(ع) توسط صدام بیان کرد: در 24 سال قبل صدام کتیبه و گریو گنبد حرم امام علی(ع) را به واسطه اینکه آیات قرآن و اشعار فارسی روی آن بوده است، بر می دارد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران افزود: ستاد بازسازی توانست این کار را دوباره در مدت یکسال با یاری بهترین متخصصان انجام دهد و دو سال قبل مجدداً گریو گنبد حرم امام علی(ع) را به آیات قرآن و اشعار فارسی مدح امیرالمؤمنین(ع) مزین کند.

وی یادآور شد: پس از سقوط دولت بعثی صدام با توجه به وضعیت نامناسب عتباب عالیات عراق و لزوم رسیدگی فوری به بارگاه مقدس ائمه اطهار(ع)، ستاد بازسازی عتبات عالیات توسط جمعی از شیفتگان و دوستداران اهل بیت(ع) با نظارت شورای سیاستگذاری در مرکز با حضور نمایندگان مقام معظم رهبری در سال 83 تأسیس شد.

فداکار اضافه کرد: هدف از ستاد را سازماندهی کمکهای خیرین و نیروهای متخصص داوطلب و مشارکت در امر مقدس بازسازی حرمهای مطهر و کمک رسانی به مردم مظلوم عراق است.

عشق و ارادت ایرانیان به ائمه اطهار(ع) ستودنی است

وی گفت: عشق و ارادت ایرانیان به ائمه اطهار(ع) ستودنی است و این ارادت از زمانی کودکی آغاز می شود و کودکان ایرانی با "یا علی" زبان به سخن می گشایند.

این مسئول ادامه داد: ایران تنها کشوری است که بیش از 90 درصد شیعه دارد و 50 درصد مردم کشور عراق قبل از سقوط رژیم بعثی شیعه بودند، ولی اکنون آمار شیعیان روبه فزونی است.

وی بیان داشت: فقط ایرانیان برای بازسازی عتبات عالیات تلاش و فعالیت می کنند و این برخاسته از ارادت مردم مؤمن نسبت به ولایت و ائمه اطهار است.

فداکار افزود: حتی برخی پادشاهان ایرانی که به زعم ما انسانهای خوبی نبودند نیز کارهای بزرگی در عتبات عالیات انجام داده اند و ارادت خاصی به ائمه اطهار(ع) داشتند، بطوریکه نادرشاه که بیشتر عمر خود را سوار بر اسب بود و فتوحات زیادی داشت هنگامیکه به نجف رسید، زنجیر بر گردن نهاد و چهار دست و پا وارد حرم شد و هنوز هم زنجیرش در حرم حضرت علی(ع) موجود است.

فاز صفر طراحی و توسعه حرم مطهر حضرت علی(ع) به اتمام رسید

وی با اشاره به اتمام فاز صفر طراحی و توسعه حرم مطهر حضرت علی(ع) اظهار داشت: برآورد هزینه ساخت کل مجموعه طرح توسعه 700 میلیارد تومان است که یک میلیارد و 500 میلیون تومان صرف اتمام فاز صفر این پروژه شده است.

مسئول ستاد عتبات عالیات استان تهران افزود: عرصه 198 هزار مترمربعی فاز صفر حرم مطهر حضرت علی(ع) تحت عنوان صحن حضرت زهرا(س) که بانی 70 درصد هزینه های آن استان تهران است.

وی عنوان کرد: عرصه زیارتی با مساحت 85 هزار متر مربع برای توسعه حرم، عرصه غیر زیارتی عمومی 92 هزار و 500 متر مربع و فضاهای جانبی از جمله صحن ورودی، قدمگاه سجادیه، میدان مقام امام زین العابدین(ع) و کوچه های منتهی به پل قدمگاه 20 هزار و 500 متر مربع بازسازی و توسعه یافته است.

فداکار اضافه کرد: دومین پروژه نجف اشرف را مرمت و احیای ایوان طلای حرم مطهر علوی به روش ملقمه درجا با حدود 250 کیلوگرم طلاست.

وی یادآور شد: پروژه ساخت و نصب هشت درب طلا و دو پنجره طلا برای حرم مطهر علوی، پروژه ساخت مخزن بتنی ذخیره سازی آب شرب مورد نیاز حرم مطهر علوی با ظرفیت مخزن دو هزار متر مکعبی از پروژه های انجام شده در نجف اشرف می باشد.

این مسئول دامه داد: ضریح مطهر حضرت مسلم(ع) با برآورد مبلغ چهار میلیارد و 500 میلیون تومانی، شش کیلوگرم طلا، 2500 کیلو گرم نقره و 900 کیلو گرم مس در حال انجام است.

کمکهای مردم برای بازسازی حرم ائمه اطهار(ع) قطره ای از دریاست

امام جمعه و مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان دماوند نیز در این مراسم گفت: با اینکه ارادت مردم شهرستان دماوند به ائمه اطهار(ع) بی بدیل است، اما کمکهای مردم برای بازسازی حرم ائمه اطهار(ع) قطره ای از دریاست.

حجت الاسلام محمد علاءالدینی افزود: این ستاد بدون پشتوانه مالی و صرفاً به طور داوطلبانه و عاشقانه در شهرستان فعالیت می کند.

وی در خصوص فعالیتهای این ستاد در شهرستان دماوند اظهار داشت: برای توجیه روحانیون در خصوص کمک به عتبات خصوصاً در ایام محرم و ماه مبارک رمضان جلساتی برگزار شده است و تبلیغات گسترده ای توسط روحانیون و هیات امنای محلات مختلف صورت گرفته است.

امام جمعه شهرستان دماوند اضافه کرد: برای تبلیغات و جلب توجه مردم برای کمک به عتبات عالیات، این ستاد به برگزاری مراسم ویژه سالروز تخریب سامرا در مساجد شهرستان کرده و از طریق خطبه های نماز جمعه نیز اطلاع رسانی کرده است.

وی عنوان کرد: توزیع قلکهای ارسالی از ستاد مرکز بین دانش آموزان شهرستان با همکاری آموزش و پرورش، برگزاری همایش در مساجد و تکایای شهرستان در دو سال متوالی و نصب تابلوهای تبلیغاتی را از جمله تبلیغات صورت گرفته از سوی ستاد بازسازی شهرستان است.

نصب تابلوهای تبلیغاتی ستاد بازسازی عتبات عالیات ضروری است

این مسئول اختصاص مکانی برای نصب تابلوهای تبلیغاتی ستاد بازسازی عتبات عالیات را ضروری دانست و افزود: این مکان اگر به این ستاد اختصاص یابد علاوه بر نصب تابلو به طور دائمی می تواند برای ستاد عتبات عالیات نیز درآمدزایی کند.

وی بیان داشت: تاکنون حدود 10 میلیون تومان همراه با مقداری جواهرات از طریق توزیع قبوض، 23 میلیون تومان کمک های مردمی و نذورات و هدایای مردمی اعم از نقدی و غیرنقدی بالغ بر سی میلیون تومان از ستاد شهرستان برای عتبات عالیات ارسال شده است.

غدیر، جلوه ای از عظمت امیرالمؤمنین(ع) است

امام جمعه دماوند با اشاره به فرارسیدن عید غدیر افزود: غدیر، جلوه ای از عظمت و بزرگی امیرالمؤمنین(ع) است، زیرا او تربیت شده پیامبر بزرگ اسلام است.

وی یادآور شد: عید غدیر یکی از اعیاد باعظمتی است که هیچ عیدی با آن برابری نمی کند و می توان در روایات بسیاری به فضیلت و بزرگی این روز پی برد.

حجت الاسیلام علاءالدینی با بیان اینکه رمز بزرگ این روز را می توان کمال رسیدن دین و اتمام نعمت در سایه تداوم خط رسالت و قالب امامت دانست، افزود: گرچه پاسداشت و برگزاری جشن و شادی در این روز بسیار با ارزش است ولی موضوعی که اهمیت می یابد توجه به خطابه غدیر است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند خطبه غدیر را سرمشقی برای انسان ها ذکر کرد و گفت: این خطبه به مؤمنان درس همبستگی و اتحاد را آموخت تا برای هم دعا کنند و از خداوند شفاعت بخواهند.

وی اضافه کرد: غدیر به تمامی انسانها به ویژه مؤمنان آموخت که هیچگاه دین از سیاست جدا شدنی نیست، زیرا در سایه ولایت است که انسان معنای واقعی عدالت را خواهد دید.

غدیر عید مظلومان عالم است

وی با اشاره به اینکه غدیر نه فقط عید مؤمنان بلکه عید مظلومان عالم است، اظهار داشت: با غدیر عدالت در دین و سیاست معنای دیگری گرفت و این زمینه ایی مناسب برای حمایت از مظلومان عالم شد.