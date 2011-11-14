اطلاع رسانی موثر سپاه فضاسازی رسانه سلطنتی انگلیس را خنثی کرد

غلامرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به شهادت جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی در یکی از پادگان های اطراف تهران گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این حادثه با اطلاع رسانی سریع و به موقع توانست فضاسازی های دشمنان را به صورت کامل خنثی کند.

وی با بیان اینکه هنگامی که فضاسازی اولیه شکل می گیرد می تواند بسیاری از ذهن ها را به خود مشغول کند، گفت: حرکت با اقتدار سپاه در اطلاع رسانی مقابل فضاسازی بیگانگان ایستاد.

رئیس کمیته دفاعی مجلس ادامه داد: در یک روند طبیعی هم که مردم از ابعاد کار مطلع می شوند می دانند که سپاه پاسداران یک جریان حقیقی را ارائه کرده و هر فضاسازی دیگری خلاف جریان حق است، لذا سپاه کار بسیار خوب و موثری انجام داد.

کرمی در ادامه به فضاسازی رسانه سلطنتی انگلیس در خصوص علت فوت سردار مقدم اشاره کرد و گفت: حضور سرداران سپاه در همه مراکز علمی و آموزشی دائمی است و این گونه نیست که فرماندهان تنها در مجموعه های ستادی مستقر باشند و به زیرمجموعه های خود سرکشی نکنند.

رئیس کمیته دفاعی مجلس خاطر نشان کرد: دشمنان به دلیل اینکه هیچ بهانه دیگری نمی توانند بیاورند سعی می کنند با فضاسازی علیه سپاه و نیروهای انقلابی از این فضاسازی ها در راستای نتیجه گیری های خودشان استفاده کنند.