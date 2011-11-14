90 درصد از عشایر فارس در مناطق قشلاقی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیبی با اشاره به کوچ زود هنگام پائیزه عشایر در فارس بیان کرد: بر اساس تقویم تعیین شده از سوی اداره کل منابع طبیعی استان،عشایر باید در تاریخ 10 مهر از مناطق ییلاقی حرکت کنند، در تاریخ 15 مهر به فارس برسند و در تاریخ 15 آبان به سوی مناطق قشلاقی کوچ خود را انجام بدهند.

وی ادامه داد: به دلیل بارندگیهایی که در اوایل سال جاری در فارس داشتیم و باعث بهبود وضعیت علوفه در مناطق قشلاقی شده بود و همچنین به دلیل کمبود آب مورد نیاز برای استفاده دام در مناطق ییلاقی، عشایر ناچار به کوچ زود هنگام شدند.

مدیرکل امور عشایر استان فارس عنوان کرد: در حال حاظر فقط 10 درصد از عشایر در مناطق ییلاقی هستند که از جمله دلایل آن میتوان به زمین دار بودن برخی عشایر در مناطق ییلاقی و داشتن کودکان در مدارس این مناطق و دلایلی از این دست عنوان کرد اما به تدریج و با شروع سرما به تدریج عشایر کوچ خود را آغاز می کنند.

وی ضمن تشریح مسیر حرکتی عشایر از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی گفت: عشایر از بخشهای ییلاقی کشور مانند شهرستانهای آباده، اقلید، سپیدان پاسارگاد حرکت می کنند و پس از مستقر شدن در بخشهایی از شیراز به سوی مناطق قشلاقی از جمله لار، لامرد، قیر و کارزین، خنج، داراب و فسا حرکت میکنند، عده ای از آنها نیز پس از حرکت از مناطق ییلاقی از شیراز وارد خانه زنیان، دشت ارژن و کازرون میشوند و پس از آن در مناطق نورآباد ممسنی مستقر میشوند.

حبیبی یاد آور شد: وضعیت موجود جاده ها به عشایر استان فارس اجازه حرکت همگانی را نمی دهد که همین مسئله میتواند در مواردی باعث کوچ زود هنگام به ویژه در فصل بهار شود که مشکلات زیادی را به ویژه برای عشایر به همراه خواهد داشت.

وی بیان کرد: عمده ترین مشکلاتی که عشایر استان با آن مواجه هستند نبودن و یا تغیییر کاربری ایل راه ها در مسیر عبور از مناطق ییلاقی به قشلاقی و بر عکس است که این موضوع حرکت آنها را با سختی، ناامنی و خستگی زیادی مواجه کرده است.

مدیر کل امور عشایر استان فارس بیان کرد: در راستای حفاظت عشایر و ایجاد امنیت بیششتر برای آنها در صدد هستیم با هماهنگی استانداری و سایر سازمانهای مربوطه طرحی را اجرا کنیم که در آن تمام مسیر حرکت عشایر دیده شده باشد و برای ساخت کاربریهای جدید مانند کارخانه هاو حتی جاده ها از امور عشایر استعلام به عمل بیاید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در خصوص اسکان عشایر بررسیهای همه جانبه را انجام میدهیم زیرا با توجه به خشکسالیهای موجود و کمبود آب باید کار کارشناسانه انجام شود و شرایط اشتغال باید برای اسکان عشایر در نظر گرفته شود و در هر زمینه ای که مورد نیاز عشایر باشد به آنها خدمات کوچندگان ارائه خواهد شد.