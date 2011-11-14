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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

اسامی 8 شهید حادثه انفجار پادگان سپاه اعلام شد

اسامی 8 شهید حادثه انفجار پادگان سپاه اعلام شد

اسامی 8 شهید حادثه انفجار زاغه مهمات در یکی از پادگان های شهرستان ملارد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسپاه نیوز، علاوه بر سرلشگر شهید حسن طهرانی‌ مقدم، پیکر شهیدان سرافراز محمد قاسم سلگی، مهدی نواب، میثم جهانگیری مینابادی، مهدی دشتیان‌زاده، علی‌اصغر منصوریان، سید محمد حسین فردویی و جواد سلیمی بر روی دستان مردم تهران که امروز دوشنبه  در مقابل ستاد فرماندهی سپاه پاسداران حضور یافته‌اند، تشییع شده و تا آرامگاه ابدی در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) بدرقه خواهند شد.

بنا براین گزارش پیکر شهیدان طهرانی‌مقدم، نواب و سلگی در قطعه 24 گلزار شهدا و سایر شهیدان در قطعه 50 به خاک سپرده می‌شوند.

کد مطلب 1459722

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