به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پیام تبریک رئیس جمهور به تیم ملی وزنه برداری آمده است: اینجانب افتخار آفرینی فرزندان غیور و دلاور ملت ایران و کسب عنوان سوم مسابقات قهرمانی وزنه برداری جهان در آستانه عید بزرگ غدیر را که برای اولین بار در تاریخ پنجاه ساله وزنه برداری کشور رخ داده، به ملت شریف ایران و جامعه ورزشی تبریک می گویم.



وی در این پیام افزوده است: از ورزشکاران عزیز و همه مربیان، کادر فنی، سرپرستان و مدیران تیم ملی وزنه برداری که شادکامی و سرور ملت ایران را در این ایام فرخنده مضاعف کردند صمیمانه تشکر کرده و برای همه آنان، جوانان و ملت بزرگ ایران آرزوی سرافرازی و موفقیت دارم.

